Бортник: Обороняться на Покровском направлении нереально – остановить наступление невозможно

Вадим Москаленко.  
10.09.2024 18:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ ведут наступление под Красноармейском (Покровском) таким образом, что заставляют ВСУ постоянно перебрасывать подкрепления на проблемные участки и не дают выстроить эффективную оборону.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ ведут наступление под Красноармейском (Покровском) таким образом, что заставляют ВСУ постоянно перебрасывать...

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Он указал по карте, как Россия, развивая динамическое наступление, постоянно меняет направление главного удара. Как только ВСУ укрепляет направление продвижения, русские бьют с другой стороны.

«Сейчас самая опасная ситуации складывается в районе Курахово, Горняка, Украинска, поскольку у России здесь есть опции. С одной стороны, она заняла Невельское, и после занятия Красногоровки – оборонять образовавшийся карман становится невозможно.

С другой стороны, она может попытаться окружить большую часть наших войск ударом не на Горняк, а укрепившись в Украинске, мимо Горняка к Кураховскому водохранилищу, попытаясь отрезать всю нашу группировку.

Если удастся выйти к н.п. Берестки и Ильинки, вся эта группировка, включая несколько больших городов, окажется под угрозой окружения. И мы весь этот район можем потерять, если российской армии удастся продвинуться мимо Украинска и Горняка в пустоту, где мало населённых пунктов.

Но как только мы выстроим тут оборону, что, как я понимаю, мы собираемся делать, то они снова куда-то ударят в другом месте. Они будут искать, откуда мы сняли резервы. Я не исключаю, что снова начнутся бои под Воздвиженкой», – предположил Бортник.

«Полностью остановить это российское наступление на Покровском направлении мы не можем, постоянно меняют удары – слева, справа, в лоб, на север, на юг. Полностью выстроить эффективную линию обороны по всему этому выступу мы пока не можем», – добавил политолог.

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