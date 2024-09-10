Бортник: Обороняться на Покровском направлении нереально – остановить наступление невозможно

ВС РФ ведут наступление под Красноармейском (Покровском) таким образом, что заставляют ВСУ постоянно перебрасывать подкрепления на проблемные участки и не дают выстроить эффективную оборону.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он указал по карте, как Россия, развивая динамическое наступление, постоянно меняет направление главного удара. Как только ВСУ укрепляет направление продвижения, русские бьют с другой стороны.

«Сейчас самая опасная ситуации складывается в районе Курахово, Горняка, Украинска, поскольку у России здесь есть опции. С одной стороны, она заняла Невельское, и после занятия Красногоровки – оборонять образовавшийся карман становится невозможно.

С другой стороны, она может попытаться окружить большую часть наших войск ударом не на Горняк, а укрепившись в Украинске, мимо Горняка к Кураховскому водохранилищу, попытаясь отрезать всю нашу группировку.

Если удастся выйти к н.п. Берестки и Ильинки, вся эта группировка, включая несколько больших городов, окажется под угрозой окружения. И мы весь этот район можем потерять, если российской армии удастся продвинуться мимо Украинска и Горняка в пустоту, где мало населённых пунктов.

Но как только мы выстроим тут оборону, что, как я понимаю, мы собираемся делать, то они снова куда-то ударят в другом месте. Они будут искать, откуда мы сняли резервы. Я не исключаю, что снова начнутся бои под Воздвиженкой», – предположил Бортник.