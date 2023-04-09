Бортник объяснил, почему Китай не говорит с Украиной и США

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Китай не собирается подыгрывать как Украине, которая обычный звонок вежливости превратит в невероятную «перемогу», так и США, чтобы не давать лишних очков предвыборной кампании Джо Байдена.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По звонкам. Китай сегодня не видит в них смысла, не видит предмета для переговоров, он не считает, что эти переговоры могут закончиться каким-либо успехом или продвижением. Кроме того, ему ничего от нас не надо. Он, Китай, Украине нужен. Украина Китаю важна стратегически, но только в том случае, если она будет менее зависима от внешних игроков, более привлекательна в этой части, более суверенна – не на нынешнем этапе. А оказать Украине звонок вежливости, который бы трактовался в Украине как элемент политического успеха, который бы трактовался как элемент поддержки Украины и лично украинского президента, Китай этого делать не хочет. Он не считает нужным сегодня поддерживать нынешнее украинское руководство. Вот и всё», – объяснил Бортник.

По его словам, с президентом США Джо Байденом так же история.

«Поэтому нет звонка и разговоров с Байденом. Потому что Китай не хочет поддерживать Байдена, у которого начинается президентская избирательная кампания. Он демонстрирует американскому избирателю, что у Байдена нормальных отношений с Китаем не будет», – уверен политолог.