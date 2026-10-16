Бортник: Одну зиму без канализации Украина переживёт. Но что если вдруг это будет длиться годами?

Вадим Москаленко.  
16.10.2026 15:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2782
 
Дзен, ЖКХ, Украина


Если слухи о возвращении генерала Суровикина на СВО верны, всего скорее, ему поставлена задача зимой лишить энергоснабжения все крупные города Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если слухи о возвращении генерала Суровикина на СВО верны, всего скорее, ему поставлена задача...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Россия попытается этой зимой полностью отключить все крупные города Украины от электричества, от тепла, от канализации, от водообеспечения. То есть полностью создать крупный гуманитарный кризис для того, чтобы эти города перестали функционировать как ключевые источники или места концентрации украинской экономики, ВПК, государственного управления.

Очевидно, такой план есть, и я не исключаю, что Суровикина вернули для тотальной войны на уничтожение, скажем, цивилизации, функционирующей экономики, функционирующего государства на территории Украины», – сказал укро-политолог.

Он утверждает, что, несмотря на катастрофический ущерб, окончательно деморализовать одурманенное бандеровской пропагандой общество на Украине не получится.

 «То есть многие украинцы завели разного рода зарядные станции, генераторы, имеют какие-то запасные площадки. Не все, но многие в селе. Поэтому общество уже в значительной мере децентрализировалось. Пять лет войны в какой-то мере натренировали активную часть общества.

Поэтому, поэтому я думаю, что кризис возможен, но катастрофа полноценная всё же менее вероятна – конвенциальным вооружением, тем более. Но проблема в том, что Россия может попытаться поддерживать годами эту катастрофу на территории Украины», – рассуждал Бортник.

Метки:

English version :: Читать на английском Бортник: Одну зиму без канализации Украина переживёт. Но что если вдруг это будет длиться годами?

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора