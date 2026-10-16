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Если слухи о возвращении генерала Суровикина на СВО верны, всего скорее, ему поставлена задача зимой лишить энергоснабжения все крупные города Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия попытается этой зимой полностью отключить все крупные города Украины от электричества, от тепла, от канализации, от водообеспечения. То есть полностью создать крупный гуманитарный кризис для того, чтобы эти города перестали функционировать как ключевые источники или места концентрации украинской экономики, ВПК, государственного управления. Очевидно, такой план есть, и я не исключаю, что Суровикина вернули для тотальной войны на уничтожение, скажем, цивилизации, функционирующей экономики, функционирующего государства на территории Украины», – сказал укро-политолог.

Он утверждает, что, несмотря на катастрофический ущерб, окончательно деморализовать одурманенное бандеровской пропагандой общество на Украине не получится.