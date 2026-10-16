Бортник: Одну зиму без канализации Украина переживёт. Но что если вдруг это будет длиться годами?
Если слухи о возвращении генерала Суровикина на СВО верны, всего скорее, ему поставлена задача зимой лишить энергоснабжения все крупные города Украины.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия попытается этой зимой полностью отключить все крупные города Украины от электричества, от тепла, от канализации, от водообеспечения. То есть полностью создать крупный гуманитарный кризис для того, чтобы эти города перестали функционировать как ключевые источники или места концентрации украинской экономики, ВПК, государственного управления.
Очевидно, такой план есть, и я не исключаю, что Суровикина вернули для тотальной войны на уничтожение, скажем, цивилизации, функционирующей экономики, функционирующего государства на территории Украины», – сказал укро-политолог.
Он утверждает, что, несмотря на катастрофический ущерб, окончательно деморализовать одурманенное бандеровской пропагандой общество на Украине не получится.
«То есть многие украинцы завели разного рода зарядные станции, генераторы, имеют какие-то запасные площадки. Не все, но многие в селе. Поэтому общество уже в значительной мере децентрализировалось. Пять лет войны в какой-то мере натренировали активную часть общества.
Поэтому, поэтому я думаю, что кризис возможен, но катастрофа полноценная всё же менее вероятна – конвенциальным вооружением, тем более. Но проблема в том, что Россия может попытаться поддерживать годами эту катастрофу на территории Украины», – рассуждал Бортник.
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