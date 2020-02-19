Бортник: «Платформа для общения с Донбассом» Зеленского – вредна и ущербна

19.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Предпринятая Киевом попытка заменить переговоры с ЛДНР диалогом с бежавшими на Украину жителями Донбасса является дискриминацией части граждан Украины и приведёт к негативному результату.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инициатива «платформа для общения с Донбассом», которая состоит в основном из людей, которые уехали, очень сомнительная инициатива.

Это все равно, если бы президент вышел и сказал: «Я буду общаться только с представителями «Свободы» или «Европейской солидарности», только они для меня граждане».

Нужно понимать, что с Донбасса уехала одна партия, то есть люди, которые в силу своих взглядов не могли там больше оставаться, это политико-гуманитарные беженцы. Те люди, которые уехали просто из-за страха войны, не пойдут на политическую платформу общаться. А те, которые пойдут общаться, уехали из-за своих политических взглядов.

И эффективность общения с этими людьми, в плане реинтеграции для современного Донецка и Луганска, не то что сомнительна, а, может быть, даже отрицательна…

Это, к сожалению, имитация необходимого диалога. На этих платформах должны быть люди, которые имеют хоть какой-то авторитет на тех территориях, люди, которых хоть как-то там слышат, хоть кто-то согласен с ними общаться», – считает эксперт.

По мнению Руслана Бортника, Киев должен учитывать мнение всех беженцев с Донбасса, вне зависимости от того, в каком государстве они проживают в данный момент.

«Нужно так же учитывать позицию, в том числе и временно перемещённых лиц. Или, если и формировать такую платформу из временно перемещённых лиц, нам нужно формировать её по трети – треть представителей ВПЛ, которые проживают на Украине, треть которые уехали в Россию, они, ведь тоже временно перемещённые лица со своими взглядами. И треть – которые поехали в другие страны – по миру, по Европе.

Почему учитывается мнение только тех, кто проживает на Украине и имеет однозначные политические взгляды, которые во многом неприемлемы для Донбасса», – возмутился эксперт.