Бортник предлагает Зеленскому проникнуть в голову Трампа «через рот законтаченного Карлсона»

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Американский журналист Такер Карлсон – некомпетентный популист, потому что интервью с российским президентом Владимиром Путиным не стал устраивать провокаций.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такер Карлсон – прекрасный популист, но он некомпетентный. Особенно в вопросах истории Восточной Европы. Он не способен ловить Путина на противоречиях. Вот если бы там в студии сидел какой-то другой журналист CNN, BBC, на которого поработала бы вся редакция, на которого поработали бы профессиональные политические консультанты, Путину было бы намного сложнее. А так Карлсон оказался очень красивой, яркой игрушкой для избиения», – сказал Бортник.

По его мнению, теперь украинский президент Владимир Зеленский должен постараться дать интервью Такеру Карлсону.

«Самый прямой в путь в голову Трампа – через рот Такера Карлсона. И не исключаю, что Владимир Александрович также прочитает лекцию по истории. Но я думаю, что в офисе президента не хотят, опасаются законтаченного Такера Карлсона, из-за обиды не захотят подыгрывать этому журналисту. И они не хотят, чтобы возникло впечатление, что Путин и Зеленский уже ведут такие переговоры», – подытожил политолог.