Бортник рассказал, чем обернётся для Украины согласие на «корейский сценарий»

«Корейский сценарий» для Украины может означать ее раздел по Днепру.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, у России сформированы достаточные резервы для того, чтобы провести наступление в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

«Потенциальная угроза для всего Левобережья Украины. То есть, «корейский сценарий», с точки зрения российских экспертов, – это Левобережная Украина. То есть, это не параллель, это река. Если Корея разделена по параллели, то нас они готовы делить по реке. Вся Левобережная Украина – более опасным я считаю направление, прежде всего, Сумское, чуть меньше вероятность – Черниговское.

Если России удастся не использовать резервы 25-й армии, – сейчас говорят, что часть из них перебрасывается на территорию Украины, – если удастся создать эту новую 25-ю армию, она вполне может пойти в новое наступление на Сумском направлении и на Харьковском направлении, но только не на Купянск, а севернее, – там, где в первый раз наступали и пытались окружить Харьков. Вполне в определенный момент российское руководство может решить, что новое расширение линии фронта – это выгодный для них сценарий», – заключил Бортник.