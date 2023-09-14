Бортник рассказал, чем обернётся для Украины согласие на «корейский сценарий»

Анатолий Лапин .  
14.09.2023 21:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 559
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


«Корейский сценарий» для Украины может означать ее раздел по Днепру.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Корейский сценарий» для Украины может означать ее раздел по Днепру. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Бортника, у России сформированы достаточные резервы для того, чтобы провести наступление в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

«Потенциальная угроза для всего Левобережья Украины. То есть, «корейский сценарий», с точки зрения российских экспертов, – это Левобережная Украина. То есть, это не параллель, это река. Если Корея разделена по параллели, то нас они готовы делить по реке. Вся Левобережная Украина – более опасным я считаю направление, прежде всего, Сумское, чуть меньше вероятность – Черниговское.

Если России удастся не использовать резервы 25-й армии, – сейчас говорят, что часть из них перебрасывается на территорию Украины, – если удастся создать эту новую 25-ю армию, она вполне может пойти в новое наступление на Сумском направлении и на Харьковском направлении, но только не на Купянск, а севернее, – там, где в первый раз наступали и пытались окружить Харьков. Вполне в определенный момент российское руководство может решить, что новое расширение линии фронта – это выгодный для них сценарий», – заключил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть