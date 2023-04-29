Бортник рассказал, чем опасен провал контрнаступления ВСУ

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Провал контрнаступления ВСУ будет означать, с одной стороны, прямую угрозу действующим киевским властям, а с другой – радикализацию позиции России в отношении Украины и бесперспективность любых переговоров с Москвой.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое опасение – то, что перегретые ожидания внутри украинского общества, в случае недостижения результатов, приведут к тому, что ослабнут позиции власти, позиции Зеленского, приведут к какому-то политическому кризису в будущем. Особенно осенью, когда будет стоять Рубикон выборов, на которые консолидированная оппозиция к Зеленскому собирается выносить вопрос – или выборы, или давайте разделим власть, коалицию национального единства создадим, иначе вы уже узурпатор не совсем легитимный. Сложный политический процесс может случиться осенью», – объяснил Бортник.

Однако вторая проблема, по мнению эксперта, не менее опасна.

«Если украинское контрнаступление будет недостаточно успешным, то это возродит российские амбиции, возродит российские иллюзии в отношение того, что Россия всё-таки сможет захватить всю Украину. Это означает то, что Россия станет абсолютно недоговорибельной, недоговорной, что она начнёт попытки своего наступления», – предостерёг политолог. «Вот, чего опасаются сегодня на Западе, но этот поезд уже разогнан. И инерция этого поезда общественных ожиданий и внутри нашего общества, и внутри части западных обществ, и заложенные бюджеты на ВПК, продолжают толкать всю эту ситуацию вперёд, несмотря на действительно существенные риски», — заключил Бортник.