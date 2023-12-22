Бортник разглядел скорое поражение Украины

Вадим Москаленко.  
22.12.2023 21:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Никто уже не верит в победу украинцев, а это значит, что Украина проиграла информационную войну, а вскоре проиграет и реальную.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никто уже не верит в победу украинцев, а это значит, что Украина проиграла информационную...

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«Российские политтехнологи достигли своей цели – они выиграли нарратив. Мы не проиграли войну, потому что на фронте за три месяца, по большому счёту, ничего не поменялось. Россия заявила, что они смогли взять населённый пункт Хромово. То есть, на фронте ничего не поменялось.

Но нарратив, такое впечатление, что проигран. Судя по медиа, судя по настроениям», – сказал Ботник.

Он подчеркнул, что вслед за этим обязательно последует и реальное, физическое поражение Украины.

«Благодаря тому, что мы выиграли нарратив в начале войны, мы выиграли начальный этап войны. Как только ты выиграл информационный нарратив – у тебя очереди в военкомате, тебе начинают давать оружие, деньги, и ты выигрываешь войну.

А как только ты проигрываешь информационный нарратив – у тебя очереди в ВЛК, которые хотят найти любой способ спрыгнуть с армии. У тебя пустые военкоматы, нет денег, и нет вооружения. Вот, почему нарратив важен», – подытожил политолог.

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