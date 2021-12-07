Бортник: Россия обречена решить проблему Украины окончательно

07.12.2021  19:45 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина – это та проблема, которая не дает президенту России Владимиру Путину уйти на пенсию до тех пор, пока он ее не решит. Так называемый «крымский консенсус» в российских элитах уже исчерпал себя, и там понимают, что вопрос Украины нужно закрывать полностью.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина – это та проблема, которая не дает президенту России Владимиру Путину уйти на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Рано или поздно – это дойдет до какого-то барьера, условно говоря, когда Путину станет сложно объяснять это внутри России. (И будет создан запрос) на более правую политику, более воинственную политику.

Крымский консенсус себя исчерпал уже, и приходит более глубокое понимание элит, что Крым не стоит Украины, игра не стоила свеч в этой ситуации – необходимо решать проблему в целом Украины… В историю будет сложно входить с нерешенной проблемой Украины.

Вообще проблема Украины не отпускает Путина, он не может оставить свою должность из-за Украины. И в российском сознании настолько демонтирована тема НАТО, как в западном сознании тема России, что наличие даже формальных, неформальных баз НАТО, инфраструктуры НАТО на украинской территории – без адекватного ответа со стороны России всегда будет разрушать позицию власти внутри российского общества и будет приводить к тому, что будут усиливаться «правые» политики, популисты российские.

То предложение Путина о невключении Украины в НАТО, о нерасширении инфраструктуры НАТО, – это фактически последняя «красная линия» России. Если она будет перейдена, то российское руководство будет реагировать в силовом, агрессивном ключе. У него просто не остается другого выбора на сегодня», – заключил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть