Бортник: Россия обречена решить проблему Украины окончательно

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Новости Украины

Украина – это та проблема, которая не дает президенту России Владимиру Путину уйти на пенсию до тех пор, пока он ее не решит. Так называемый «крымский консенсус» в российских элитах уже исчерпал себя, и там понимают, что вопрос Украины нужно закрывать полностью.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рано или поздно – это дойдет до какого-то барьера, условно говоря, когда Путину станет сложно объяснять это внутри России. (И будет создан запрос) на более правую политику, более воинственную политику. Крымский консенсус себя исчерпал уже, и приходит более глубокое понимание элит, что Крым не стоит Украины, игра не стоила свеч в этой ситуации – необходимо решать проблему в целом Украины… В историю будет сложно входить с нерешенной проблемой Украины. Вообще проблема Украины не отпускает Путина, он не может оставить свою должность из-за Украины. И в российском сознании настолько демонтирована тема НАТО, как в западном сознании тема России, что наличие даже формальных, неформальных баз НАТО, инфраструктуры НАТО на украинской территории – без адекватного ответа со стороны России всегда будет разрушать позицию власти внутри российского общества и будет приводить к тому, что будут усиливаться «правые» политики, популисты российские. То предложение Путина о невключении Украины в НАТО, о нерасширении инфраструктуры НАТО, – это фактически последняя «красная линия» России. Если она будет перейдена, то российское руководство будет реагировать в силовом, агрессивном ключе. У него просто не остается другого выбора на сегодня», – заключил Бортник.