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09.11.2021 08:37
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Бортник: «Россия спасла Украину от блэкаута»

Новости УкраиныБелоруссия не могла бы поставлять электроэнергию в Украину без решения Кремля. Об этом на...

Белоруссия не могла бы поставлять электроэнергию в Украину без решения Кремля.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается вообще белорусской электроэнергии, то не белорусская она, а российская. Она российская, и без решения Кремля Батька нам ничего не дал бы, не поставил бы. Может быть, один раз дал бы, но не системно, не последовательно. В Белоруссии электроэнергия сегодня на 95% вырабатывается из российского газа и на ядерной электростанции. Это российский газ и российская ядерная электростанция, с российским топливом, технологиями и всем остальным», – отметил эксперт.

«Более того, все мы прекрасно понимаем, что это политическое решение. Если бы Россия хотела блэкаута, то он в Украине уже частично возник бы уже на прошлой неделе. Мы бы не дали уже этих объемов электроэнергии, что-то бы уже пришлось отключить. Скорее всего – промышленные объекты. Думаю, что население отключали бы в последнюю очередь. Но какая-то проблема уже была бы», – считает политолог.

«Тактика России и Белоруссии – они и зарабатывают хорошо, кроме того, они показывают, что они спасают страну, спасают Украину, украинский народ. И они показывают, что на самом деле между Украиной и Россией нет конфликта, есть бизнес как обычно», – сказал Бортник.

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