Бортник: СБУ своими руками сделала антивакцинатора политическим лидером

Обыск в квартире организатора протестов против вакцинации Остапа Стахива и попытка его задержания СБУ превратили его в политического лидера.

Об этом в беседе на канале Politeka Online заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«30 процентов украинцев не хотят вакцинироваться ни при каких условиях. Вероятно, их больше. Людей, которые не поддерживают вакцинацию, вероятно, большинство в стране. Как вы думаете, будут ли там появляться лидеры какие-то? Будут. Даже если вот – не будет этого Остапа. Срежь один грибок – на его месте вырастет три грибка.

То, что СБУ сделала против этого человека – она его возвела в ранг политического лидера. Теперь он лидер антиваксов, 30 процентов избирателей потенциально. Если он правильно этим воспользуется, он проведет парламентскую партию в следующий раз. (Есть) некачественность политического управления, есть часть общества недовольная, она не соглашается, она организовывает протесты, причем я смотрел эти протесты под Верховной Радой – они организованы слабо, организованы кластерными лидерами, дворовыми лидерами. Я особой организации какой-то не видел. Более того, мы видели, как все практически политические партии открестились моментально – «не, мы за вакцинацию».

Есть протест, он имеет народную поддержку, части народа, с ним надо работать, этих людей, их лидеров надо собирать за круглыми столами с учеными медиками, без камер, и объяснить – это вот так, то – вот так, то – так. Собирать с юристами, говорить – «ребята, смотрите, вот здесь мы ограничим, вот здесь не будем, а вот здесь поэтапно снимем ограничения», убеждать этих людей, оставаться в рамках правовой системы.

Сегодня же «атака» на этих людей только добавляет им электорального веса, закручивает гайки в системе, которая под серьезным внутренним давлением, потому что то, как государство сегодня давит на людей, которые не вакцинировались, на такую большую группу людей – я такого примера вспомнить вообще не могу. Отказываться вакцинироваться – это уже внутреннее убеждение, на грани с политическим.

Причем большинство людей, которые не хотят вакцинируется – на Западной Украине. Самое большое количество людей, которые не хотят вакцинироваться по социологическим опросам – это Западная Украина, Черновицкая область, с которой началась эпидемия у нас в стране, и западные области Украины. Причем тут рука Кремля и Москвы? В Москве, в Кремле – та же самая проблема, они там также гоняют своих антиваксеров, также проводят информационные государственной кампании, борются с их лидерами, там та же история.

Вопрос не в Москве, вопрос – в отсутствии у части общества доверия государству, вопрос – в отсутствии у части общества аргументации, почему вакцинироваться. Смотрите: государство перед началом кампании по вакционированию что сделало – вместо того, чтобы каким-то образом убеждать людей, оно приняло в первые же эпидемии закон, которым сняло ответственность с производителей вакцин за последствия применения вакцин, даже если этого требовали производители – как условия поставки этих вакцин.

Так застрахуйте этих людей за государственный счет. На самом деле количество побочных эффектов от вакцинирования небольшое относительно, речь идет о тысячах, десятках тысяч людей. Так давайте застрахуем этих людей за госсчет – если человек умер или нанесен вред его здоровью, государство пускай выплатит ему компенсацию. Ведь вакцинирование это государственная политика, и человек стал жертвой этой политики.

Ничего страшного нет, сотни тысяч людей застрахованы в Украине – от госслужащих, заканчивая военными. И тогда было бы доверие. А так государство говорит: «мы привезем вакцины, новые, свежие, не очень проверенные, мы снимаем с себя ответственность за применение вакцин, потом – вы вакцинируйтесь, вы преступники, потому что вы не вакцинируетесь», – заключил Руслан Бортник.