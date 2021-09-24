Бортник: Украина стала токсичным активом. Байден не зря забыл о ней

24.09.2021 15:57 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В своем выступлении на Генассамблее ООН президент США Джо Байден не вспоминал об Украине, потому что она неинтересна Западу.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Украина – проблема, токсичная и не решаемая. Вспоминать сегодня об Украине – это ухудшать диалог с Российской Федерацией. Сказать что-то хорошее в Украине нет оснований. План большой реконструкции, который возил Зеленский в США, Байдена тоже не заинтересовал. Украина просто неинтересна и даже тактически опасна для США. Те вопросы, которые вокруг Украины, они нерешаемы сегодня. Эскалация, поднимание этих вопросов, ухудшают отношения с Российской Федерацией. Для чего? Бессмысленно это делать. Поэтому американская дипломатия этого и не делает», – отметил эксперт.

« Реальных американских интересов в Украине практически нет. Мы переходим в роль токсичного актива. Актива, который сбросить просто так нельзя, потому что это чревато ещё большими потерями по репутации. Актива, который не полезен, опасен, который надо держать на дистанции, в изоляции. Для западных партнёров мы сегодня перешли в роль такого актива», – говорит аналитик.

«А с точки зрения переориентирования на Китай, нормальные, прагматичные отношения с Российской Федерацией критически важны для США. США не смогут одновременно противостоять Китаю и России. Просто физически не смогут. Из-за этого тема Украины становится ещё более сложной. По сравнению с противостоянием с Китаем украинской интересы – это интересы даже не мухи а комара. Поэтому он и не вспоминает об Украине, поэтому и с президентом (Зеленским) не встречается повторно. Сегодня уже можно было бы (Зеленскому) встретиться с представителями Конгресса, но встречи с представителями конгресса нет, встречи с крупным бизнесом нет. Мы – токсичный актив», – сказал Бортник.