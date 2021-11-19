Бортник: Украинцы мрут как мухи. Наша медицина не готова к эпидемии

Новости Украины

Смертность от коронавирусной инфекции на Украине выше, чем в Европе не только из-за низкого уровня вакцинации, но и из-за плохого состояния медицины.

Об этом в беседе на канале Politeka Online заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам говорят что сегодня в Европе вакцинированные, и потому там смертность ниже. Но это не полная правда, иногда это совсем неправда. Знаете, почему ниже смертность в Германии и в других странах? Да потому, что там на третьем году эпидемии медицина лучше готова, чем на первом. У нас состояние готовности медицины сегодня по многим направлениям такое же, как на начало эпидемии. В Германии вы не найдёте необеспеченного всеми препаратами койкоместа, вы не найдёте необеспеченного кислородом койкоместа. У нас до сих пор, в нашей стране, половина, особенно региональных больниц, не укомплектованы оборудованием, врачами, лекарствами для лечения больных», – отмтеил эксперт.

«И это вторая часть, обратная сторона монеты, почему у нас люди мрут как мухи – у нас их просто не лечат многих, их нечем лечить. В Германии, Италии, Испании, несмотря на новые волны эпидемии, которые проходят, они просто готовы лучше сегодня. Вакцина – да, играет свою роль, но играет роль готовность медицинской системы. У нас до сих пор ни, коек ни, лекарств ни, кислорода часто. Вот поэтому люди мрут», – сказал Бортник.

Стоит заметить, что причины такого положения дел не в последнюю очередь объясняются так называемой медреформой, которую внедряла гражданка США Ульяна Супрун, несколько лет занимавшая должность и.о. главы минздрава Украины. Суть этой реформы – существенное сокращение койко-мест и расходов на здравоохранение.