Бортник: «Украинцы стали тупыми собачками Павлова, которыми легко управлять»

Игорь Шкапа.  
17.10.2026 21:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Украина


За последние годы украинское общество очень сильно отупело.

Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последние годы украинское общество очень сильно отупело. Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция»...

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«Наше общество, во-первых, отупело страшно, в том числе из-за бедности, войны, бесконечного страха. Пять лет общество переживает пытку страхом на разном уровне. Даже если вы живёте где-нибудь в Закарпатье, всё равно вы переживаете пытку страхом, отсутствие будущего для вас и ваших детей», – сказал политолог.

Он добавил, что за последние годы страну покинули миллионы наиболее продуктивных людей, молодёжи, среднего класса, людей с деньгами – тех, кто всегда имели свою точку зрения, и у которых хватало времени, усилий, образования, чтобы понять происходящую действительность.

«И из-за этого мы отупели, мы крайне радикализированы. У каждого есть своя травма, своя боль, своя трагедия, через которую люди подсознательно считают себя едва ли не святыми или самыми правильными.

Ведь, если мы потеряли родного и близкого, тут ничего не может быть страшнее. То есть, мы крайне радикализированы, и нами очень легко информационно управляют, как собачками Павлова. Лампочка зажигается – включается рефлекс. Лампочка зажигается другая – включается другой рефлекс», – провел аналогию Бортник.

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English version :: Читать на английском Бортник: «Украинцы стали тупыми собачками Павлова, которыми легко управлять»

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