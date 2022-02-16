Бортник: Украина будет долгие годы выходить из последствий дезинформации Запада

16.02.2022  09:36 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

Информационная операция Запада, направленная против России и кричащая о неминуемом нападении российской армии, нанесла огромный вред Украине, последствия которого придется исправлять еще много лет.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Информационная операция Запада, направленная против России и кричащая о неминуемом нападении российской армии, нанесла...

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Бортник подчеркнул, что военная истерия уже аукнулась экономике Украины десятками миллиардов долларов.

«Даже если это была такая спецоперация Запада – сделать максимально токсичным и привлечь фокус внимания к Украине, в ситуации, когда Россия готовилась к каким-то планам, по мнению западных партнеров, эта операция обошлась очень высокой ценой для Украины.

Десятки миллиардов потерянных денег, усиление миграции, удар по репутации – эта тяжесть и страх, который почувствовали инвесторы, и вообще иностранцы в Украине в последние месяцы, они еще годами будут отравлять возможность работы в Украине. Очень, знаете, пиррова победа, пиррова цена за наш с вами счет», – заявил Бортник.

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