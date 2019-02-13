13.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Киев может закончить войну только при избрании в Верховную раду незапятнанных кровью депутатов, начале открытых и конструктивных переговоров в Минске и при условии восстановления социально-экономических связей с Донбассом.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, что в следующей Верховной раде принятие таких решений более вероятное. Дело не только в том, что там не будет некоторых фракций, не только «Народного фронта» и наших «ястребов», а в том, что в этом году в парламент придут те люди, которые непричастны к зарождению конфликта. Для них вопрос мира не значит вопрос ответственности, после мира их не будут преследовать за те вещи, которые случились в Донбассе, за тысячи погибших, уничтоженное, разграбленное, украденное и тому подобное. Поэтому следующий парламент будет более удобной платформой.

Но если политики захотят действительно принять это решение, или новый президент будет иметь другой взгляд касательно того, как его реализовать, то действительно нужно провести референдум», – отметил эксперт.

Также он назвал условия, при выполнении которых Украины может с наименьшими для себя потерями прекратить конфликт в Донбассе и восстановить связь с утраченными территориями, выразив при этом надежду, что их якобы еще возможно вернуть в Украину.

«Сегодня у нас есть шанс дешево и легко, при всей моей скорби за тысячами жизней, завершить этот конфликт. Завершив этот конфликт, мы воссоздадим государственную субъектность, суверенитет, мы начнем руководить своим государством. Мы воссоздадим национальную экономику, социальный консенсус вокруг правил, соглашений, Конституции, результатов референдума. Мы начнем двигаться в Европу к каким-то стандартам и начнем жить.

Без окончания войны мы будем прозябать еще десятилетиями. Есть три инструмента, которые сейчас можно сделать. Первый – это Минские переговоры должны быть прозрачными, ключевые подгруппы должны транслироваться в эфире, потому что нас политики 4-5 лет обманывают, постоянно меняют позиции, поэтому тараканов нужно подсветить, чтобы мы поняли, чья позиция правильная, а чья – непродуктивная.

Второе – нужно сменить переговорщиков. Не всех, там есть нормальные люди, но большинство нужно сменить, потому что эти люди – политические банкроты, они за пять лет не достигли мира и даже шага не сделали.

И третий, самый главный элемент – нужно деблокировать эту территорию. Нужно вернуть Украину в Донбасс и Крым, восстановив транспортные связи, обеспечить работу наших медиа там, работу поездов и автобусов, обеспечить контакты между врачами, учителями, работниками коммунальных услуг, чтобы люди между собой общались.

Политические соглашения и восстановление этого общения, это будет та колея, по которой Донбасс и Крым вернутся назад в Украину», – заявил Бортник.

Напомним, ранее историк и политолог Владимир Корнилов заявил, что Донбассу больше некуда возвращаться, так как прежней Украины больше нет.