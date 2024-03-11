Бортник: Война на Украине уже стала международной и стремительно близится к мировой

Вадим Москаленко.  
11.03.2024 20:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Война с Россией станет мировой, когда вспыхнут ещё хотя бы один-два фронта на других участках.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война с Россией станет мировой, когда вспыхнут ещё хотя бы один-два фронта на других...

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«Около 20 тысяч иностранных добровольцев сегодня могут находиться на Украине. Ещё, если мы учтём разного рода инструкторов, логистов, людей, которые занимаются безопасностью, приписанных при посольствах, это ещё несколько тысяч человек. То есть, потенциально, уже на территории Украины находятся от 20 до 30 тысяч человек с оружием в руках или военного компонента наших западных партнёров.

Об этом говорил Шольц, об этом пишут западные медиа, таким образом, разворачивается окно Овертона для западного политического сознания, мол, ничего плохого в этом нет, мы уже там, сейчас мы просто легализируемся, сейчас мы чуть-чуть больше Украине поможем», – рассуждал Бортник.

Он подчеркнул, что конфликт выходит на новый уровень.

«Это ход нашей войны, которая изначально была даже не региональной, она изначально имела глобальные цели, а сейчас становится всё более и более международной. Ещё не мировой – мировой она станет, когда вспыхнут хотя бы ещё один-два фронта в других регионах Земли. Но она уже является международной войной», – отметил политолог.

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