Бортник: Воздушная война приведёт к уничтожению газовой инфраструктуры Украины

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Помимо нынешних ударов по энергетическим объектам Украины в целом, Россия может начать системно уничтожать украинскую газовую инфраструктуру.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим очень серьёзную воздушную войну, ресурсную войну. Когда, с одной стороны, под ударами находятся НПЗ, которые приводят к падению производства российского бензина и разного рода топлив, которые производятся из нефти, а с другой стороны – украинская энергетика, украинская инфраструктура. Более того, возник серьёзный риск того, что на фоне того, что Украина заявила, что не будет продолжать транзитный контракт российского газа, Россия сейчас начнёт системно бомбить украинскую газовую инфраструктуру, на защиту которой не хватает средств. И конечно, взорвать подземное хранилище газа очень сложно таким способом (хотя, это можно сделать через диверсию), но, например, разрушить наружную инфраструктуру, которая обеспечивает управление потоками газа, вполне возможно, к сожалению», – сказал Бортник.

Он предупредил, что в газообеспечении Украина может столкнуться с той же проблемой, что при ударах по объектам электроэнергетической инфраструктуры.

«И тогда ты можешь иметь газ в хранилище, но не иметь возможности подать его потребителю. Как в прошлом году было с электроэнергией – мощности в системе хватает, а распределительных возможностей не хватает. Кроме того, это означает, что Украина не сможет использовать наши хранилища в качестве объектов, где хранится европейский газ, не быть запасным хабом для Европы. Вот, похоже на то, что Россия, с учётом наших ударов по НПЗ, с учётом того, что мы отказываемся продлевать контракт, сейчас будет пытаться разрушать и газовую инфраструктуру, в том числе», – объяснил политолог.

Александр Шелест заметил, что фактически – «это обезжиривание Украины».

«Да, это означает всё большую и большую зависимость от внешнего финансирования, внешней поддержки», – согласился Бортник. «При атаках по инфраструктуре у нас будет газ, но мы им не сможем воспользоваться. В чём специфика этих атак? Ты можешь жить возле ядерной электростанции, сидеть на газовом хранилище и быть холодным и без света», – добавил эксперт.

Что касается удара по ДнепроГЭС, он отметил, что последствия уже чувствуются.

«Видите, как срочно завершаются отопительные сезоны. В Харькове – одна причина, но и в Киеве срочно завершают отопительный сезон. Если лето будет жарким, то мы это увидим в виде массовых отключений электроэнергии. Открою секрет для некоторых комментаторов, которые говорят – кому это ископаемое топливо нужно, глобальное потепление, уже нет таких холодных зим. Но топлива ископаемые нужны не только для нагревания, но и для охлаждения тоже. Энергопотребление в тёплых странах тоже огромное, кондиционеры едят не меньше, нежели обогреватели, грубо говоря. Мы это на себе всё почувствуем, и следующей зимой почувствуем, особенно, если такая война будет продолжаться», – заключил Бортник.