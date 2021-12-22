Бортник: Время прошло. Вопрос Украины между Россией и Западом уже не стоит

22.12.2021  10:59 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Сегодня Россию не устроит просто выполнение Украиной Минских договоренностей.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Сегодня Россию не устроит просто выполнение Украиной Минских договоренностей. Об этом в эфире интернет-канала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По мнению эксперта, Украина больше не является проблемным вопросом в отношениях России и Запада.

«В целом я считаю, что не стоит вообще сегодня вопрос Украины в отношениях между Россией и Западом. То есть Украина – только поле, только предлог. Сегодня Россия решает другие задачи, более глобальные. Если, условно говоря, сегодня Запад полностью согласился бы на «Минские соглашения» так, как Россия их читает, Россия бы не согласилась, России этого было бы недостаточно», – сказал эксперт.

«Россия сегодня требует от Запада признания своих зон интересов не только в Европе или в Азии, но и на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, то есть признания себя в качестве равной страны, которая тоже имеет свои национальные интересы, которые должны учитываться», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть