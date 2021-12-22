Бортник: Время прошло. Вопрос Украины между Россией и Западом уже не стоит

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Новости Украины

Сегодня Россию не устроит просто выполнение Украиной Минских договоренностей.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил киевский политолог Руслан Бортник.

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По мнению эксперта, Украина больше не является проблемным вопросом в отношениях России и Запада.

«В целом я считаю, что не стоит вообще сегодня вопрос Украины в отношениях между Россией и Западом. То есть Украина – только поле, только предлог. Сегодня Россия решает другие задачи, более глобальные. Если, условно говоря, сегодня Запад полностью согласился бы на «Минские соглашения» так, как Россия их читает, Россия бы не согласилась, России этого было бы недостаточно», – сказал эксперт.

«Россия сегодня требует от Запада признания своих зон интересов не только в Европе или в Азии, но и на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, то есть признания себя в качестве равной страны, которая тоже имеет свои национальные интересы, которые должны учитываться», – заявил Бортник.