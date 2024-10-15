Бортник: ВСУ могут пойти на Приднестровье сразу после выборов в Молдове

Вадим Москаленко.  
15.10.2024 17:43
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина


После курского провала Киеву нужно будет использовать новый «гейм-чейнджер» в войне против России, и если атаковать Белоруссию очень опасно, то Приднестровье вполне подходит для очередного вторжения.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После курского провала Киеву нужно будет использовать новый «гейм-чейнджер» в войне против России, и...

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«Единственное, что в этой ситуации может поменять – это Приднестровье, потому что в силу того, что курская операция исчерпывается, Украина вынуждена искать другие гейм-ченджеры как-то повлиять на ситуацию.

И действительно за кулисами начали очень сильно говорить о возможной украинской операции в отношении Приднестровья. Да [об этом говорят с 2022 года], но напомню, что в Молдове президентские выборы 20 октября, после которых потенциально Молдова может дать согласие на такого рода операцию.

Россия, напомню, не аннексировала и не признала Приднестровье даже в статусе Абхазии или Южной Осетии, Россия не может прикрыть эту территорию. Хотя, там есть свои внутренние механизмы в виде подрывов больших складов, металлургических предприятий, там есть свои внутренние проблемы», – сказал Бортник.

«Украина может использовать фактор Приднестровья при согласии Молдовы для того, чтобы нанести России болезненный и военный, и репутационный удар. Создаются эти гейм-чейнджеры – Приднестровье или Беларусь (с Беларусью сложнее намного, более опасно), которые ещё лежат на столе и которые могут быть применены в этой войне», – добавил политолог.

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