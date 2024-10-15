Бортник: ВСУ могут пойти на Приднестровье сразу после выборов в Молдове

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После курского провала Киеву нужно будет использовать новый «гейм-чейнджер» в войне против России, и если атаковать Белоруссию очень опасно, то Приднестровье вполне подходит для очередного вторжения.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, что в этой ситуации может поменять – это Приднестровье, потому что в силу того, что курская операция исчерпывается, Украина вынуждена искать другие гейм-ченджеры как-то повлиять на ситуацию. И действительно за кулисами начали очень сильно говорить о возможной украинской операции в отношении Приднестровья. Да [об этом говорят с 2022 года], но напомню, что в Молдове президентские выборы 20 октября, после которых потенциально Молдова может дать согласие на такого рода операцию. Россия, напомню, не аннексировала и не признала Приднестровье даже в статусе Абхазии или Южной Осетии, Россия не может прикрыть эту территорию. Хотя, там есть свои внутренние механизмы в виде подрывов больших складов, металлургических предприятий, там есть свои внутренние проблемы», – сказал Бортник.

«Украина может использовать фактор Приднестровья при согласии Молдовы для того, чтобы нанести России болезненный и военный, и репутационный удар. Создаются эти гейм-чейнджеры – Приднестровье или Беларусь (с Беларусью сложнее намного, более опасно), которые ещё лежат на столе и которые могут быть применены в этой войне», – добавил политолог.