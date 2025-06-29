Бортник: Закупка Киевом оружия США за европейские деньги – это бомба замедленного действия

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Рано или поздно закупка у США оружия для Украины за европейские деньги вызовет кризис и для Европы.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина готова купить у США 1-2 комплекса «Пэтриот» за европейские (возможно, за немецкие) деньги. Проблема в том, что на комплексы «Пэтриот» стоит очередь до 2027-2028 гг. И Украине очень важно добиться первого места в этой очереди или внеочередной возможности. Также Киев просил продать Украине дополнительные ракеты к системам ПВО, которых сейчас не хватает. Трамп сказал, что подумает, однозначного ответа не дал, но запрос такой со стороны Украины прозвучал. Обратите внимание, что вопрос идёт о покупке. Самое главное, что в этом надо понимать, если Украина начнёт закупать у США за европейские деньги, рано или поздно это вызовет кризис и для Европы. Оппозиция европейская будет требовать продавать Украине вооружение или будет требовать прекратить это финансирование. Самостоятельно Украина закупать американские вооружения может только в силу крайнего ужесточения бюджетной политики, выхода на внутриэкономический и социальный кризис. Из собственных денег закупать всё это, не сокращая много чего остального, нет возможности сегодня», – рассказал Бортник.