Бортник: Запрет Украиной автотранспорта с приднестровскими номерами может быть согласован с Молдовой

02.09.2021 21:18 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Ограничение на въезд на территорию Украины транспорта с номерами Приднестровской республики выглядит как давление Украины на Россию и может быть согласован с Молдовой.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Это вполне может быть элементом согласованной политики Украины и Молдовы, хотя и говорят, что Молдова тут ни при чём, она согласна продлить транзитный период. Но всё это выглядит как инструмент давления на Приднестровье, Украина исходит из того, что за ним стоит Россия. Всё это выглядит как ещё один элемент игры с Россией. Безусловно, это создаст неудобства для части людей проживающих в Приднестровье, часть которых, кстати, являются гражданами Украины. Но всё же, чего-то критического для региона это не несёт. Речь идёт не о блокаде, а об ограничении проезда автомобилей и транспортных средств с приднестровскими номерами», – считает Бортник.