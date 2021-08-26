Бортник: Зеленский цепляется за остатки популярности перед неминуемым падением в пропасть

26.08.2021 22:18 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского уже перестал расти и начал медленно падать, и, хотя проведение военного парада стабилизирует его на какое-то время, дальнейшее падение неизбежно, и оно обрушит нынешнюю власть в целом.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авторитарная модель управления в украинских реалиях изначально даёт определенный позитив, и социально-экономический позитив практически всегда даёт. Это – реализация запроса на сильную руку, это людям нравятся, это правда. Дело в том, что в конце этой модели – обязательно кризис. Чем закончили Янукович и Кучма? Майданом. Страна наша устроена так, что в ней много групп конкурирующих элит. Причём эти группы всегда имеют набор потенциальных внешних партнеров, на которых можно сделать ставку. Диктатор держится, пока он не прошёл пик популярности. Вот если он прошёл пик популярности, или возник какой-то другой кризис, внешний кризис, пролетел «чёрный лебёдь», эта система моментально рушится. Я думаю, что у Зеленского популярность ещё присутствует. Но мы видим, что с мая рейтинги президента не растут. Более того, если взять опрос КМИС, то (он показывает) 2-3% падения с мая рейтингов лично президента. Эффект санкционного режима исчерпался. Думаю, что парад повлияет стабилизирующе на этот рейтинг, но ничего Зеленскому не добавит», – резюмировал Руслан Бортник.