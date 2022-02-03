Бошнячка из Сребреницы проговорилась в эфире как участвовала в резне сербов в 1993 году

Представительница общественной организации «Матери Сребреницы» Фадиля Муич рассказала, как на Рождество 1993 года участвовала вместе с бошнякскими боевиками в налете на богатое сербское село Кравица.

Сербская общественность намерена потребовать от Прокуратуры Боснии и Герцеговины провести расследование в отношении Муич, не особо рассчитывая на справедливость, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муич стала гостем телеканала MTV IGMAN, в эфире которого рассказала, с каким презрением относится к сербам. Также активистка «Матерей Сребреницы» участвовала 7 января 1993 года, на православное Рождество, в налете в составе 28 дивизии Армии Боснии и Герцеговины под командованием получившего известность своей жестокостью Насера Орича на богатое село Кравица в окрестностях Сребреницы.

«Шурин говорит мне: «Фадиля, пойдем сегодня вечером в Кравицу, собирайся!». В каждом доме, в каждой семье был один член мужского пола, который сказал, что мы едем в Кравицу. А для нас Кравица была Америкой, землей обетованной», – вспоминала Муич.

Женщина поведала, как они вломились в сербский дом, где за праздничным столом собрались семья и гости.

В ходе нападения на село, в котором участвовало около тысячи вооруженных боевиков, было убито 49 сербов, в основном мирных жителей, и ранено 80. В лагерь бандитов были доставлены четыре человека, двое из которых были впоследствии убиты. Самой молодой жертве – Владимиру Гаичу, было всего четыре года, а самой старшей, Маре Божич – 84 года. Исламисты разграбили и сожгли 700 сербских домов.

налет исламистов на село Кравица 7 января 1993 года

После этого эфира сербские общественники инициировали обращение в Прокуратуру БиГ, которая приступила к сбору информации с целью поиска и установления лиц, совершивших преступления против сербского мирного населения в селе Кравица.

Боевики Насера Орича на руинах села Кравица

Действия ведомства являются лишь небольшим шагом к установлению истины, считает президент Организации семей захваченных и убитых солдат и пропавших без вести мирных жителей Сребреницы Бранимир Койич. Он указывает на то, что после того преступления прошло почти три десятилетия, многие свидетели и исполнители преступления умерли, а суд пытался их амнистировать, в частности оправданного как Международным трибуналом по бывшей Югославии, так и Судом БиГ Насера Орича.

«Единственное, что приемлемо для семей погибших и для правды, это то, что появятся осужденные за преступления с элементами геноцида в Кравице. Первым обвиняемым должен быть Насер Орич, который заслуживает максимального тюремного заключения за все преступления, совершенные им в Подринье, особенно в Кравице и Скелан. У каждого преступления есть имя и фамилия, для Кравицы – это Насер Орич и его боевики, которые были ему верны во всех случаях и даже в убийстве инакомыслящих из своего народа. Он всегда будет убийцей и преступником для нас, как бы политическое Сараево ни защищало и не оберегало его. У обвинения уже есть много улик по событиям в Кравице на Рождество 93-го, и вопрос лишь в том, хотят ли они, чтобы правда стала известна, а виновные – привлечены к ответственности, хотя то, как долго свидетельства лежат в сейфах, показывает, что виновные, палачи и преступники защищены», – говорит Койич.

Общественная организация «Матери Сребреницы» объединяет в своей массе матерей и жен исламистских боевиков, частично убитых в боях, частично расстрелянных за изуверства над мирным сербским населением и военнопленными после взятия в плен в Сребренице и в окрестностях города в 1995 году Войском Республики Сербской.