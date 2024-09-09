Бошнячка-мигрантка из Швейцарии расстреляла образ Богородицы

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Один из ведущих швейцарских политиков бошнякского происхождения, сопредседатель либерального движения Operation Libero и член местной Либеральной партии зеленых, муниципальный советник города Цюрих Сания Амети опубликовала на своей странице в одной из запрещённых в России соцсетей кощунственный для христиан снимок.

На фото она стреляет в изображение Богородицы и младенца Христа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бошнячка опубликовала свое фото 8 сентября, когда католики отмечают праздник Рождества Богородицы. Как следует из её комментария к снимку, она просто выбрала мишень для стрельбы с десяти метров. Причем в этом качестве «совершенно случайно» оказалась репродукция итальянского художника Томмазо дель Мацца, который работал во Флоренции в 14 веке, изображающая Богородицу и младенца Христа.

Судя по фотоколлажу, Амети буквально изрешетила пулями лик Богомладенца и несколько из них выпустила в лик Девы Марии.

Подобная выходка уроженки Боснии и Герцеговины спровоцировала ожидаемое возмущение со стороны право-консервативной части населения Швейцарии. Несколько правых политиков призвали Амети уйти с официальных постов, а основатель партии Mass-Voll Николас Римольди обвинил её в разжигании ненависти к христианам и пригрозил судебным иском.

Видимо не ожидавшая того, что швейцарцы не окончательно отказались от своих традиционных ценностей в пользу либеральных химер, акционистка быстро и трусливо удалила свой провокационный пост, но интернет его сохранил.

«Я не обращала внимания на содержание изображений. Это была ошибка, и я глубоко сожалею, если кто-то был оскорблен», – начала оправдываться в соцсетях Амети.

А в комментарии для издания Blick сказала, что то, что она сделала «было абсолютной глупостью».

Сания Амети родилась в 1992 году в БиГ в бошняцкой семье, её отец был югославским политиком и профессором биологии. В 1995 году все семейство в качестве беженцев перебралось в Европу и осело в благополучной Швейцарии, где будущий политик в 2018 году окончила Цюрихский университет как юрист и защитила диссертацию в Бернском университете по теме кибербезопасности.

Стрелять, например, в «Коран» и изображение мечети у политика и юриста желания «совершенно случайно» не возникло.