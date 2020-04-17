Бошняки недовольны Гаагой: Вырезавшие село хорваты уже на свободе

17.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В очередную годовщину уничтожения подразделением боснийских хорватов бошнякского села Ахмичи сараевские лидеры наконец посетовали на избирательность гаагского «правосудия».

Об этом сообщили боснийские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель бошнякской общины в Президиуме БиГ Шефик Даферович и номинальный лидер боснийских мусульман, глава самой крупной бошнякской Партии демократического действия Бакир Изетбегович приняли участие в траурных церемониях по поводу 27-ой годовщины уничтожения подразделениями боснийских хорватов мусульманского села Ахмичи, в окрестностях города Витез.

«Сегодня мы скорбим и отдаем дань памяти 116 вероломно убитым жителям Ахмичей в этот день 27 лет назад, – сказал Джаферович. – Преступление против человечности, которое тогдашний командующий европейскими миротворцами EUFOR в Витезе назвал геноцидом, и геноцидом против жителей этого места, который нельзя забывать….».

Он также отметил, что и по сей день не найдены и достойно не захоронены все жертвы той бойни, многие ее исполнители избежали наказания, а те, кто руководил ей, осужденные в свое время Гаагским трибуналом, уже вышли на свободу, пользуются уважением и почетом в своей общине, имеют социальную защиту, что не может служить основой для мира в боснийском обществе.

В свою очередь Бакир Изетбегович назвал произошедшее в Ахмичах «попыткой геноцида», поскольку целью хорватских войск было истребление местного населения, при том, что самой юной жертве было всего три месяца, а самой пожилой – 90 лет.

«У нас есть долг перед жителями Ахмичей, который надо исполнить – найти все тела и захоронить, – сказал Изетбегович. – И прямых исполнителей этого ужасного преступления отдать правосудию. Вы все видели, как Хорватия относится к Дарио Кордичу (военный лидер боснийских хорватов, идеолог изгнания и уничтожения бошняков в центральной Боснии), это позор! И нынешняя община Витеза должна продемонстрировать иное отношение к жертвам и населению Ахмичей, показать участие, которые они обязаны демонстрировать!».

Подобные слова по поводу муниципалитета Витеза были сказаны лидером боснийских мусульман не случайно, поскольку после войны 90-х в ходе этнических чисток доля бошнякского населения муниципалитета сократилась, а хорватского, напротив, выросла, и на сегодняшний день составляет там более 55% жителей.

В 1993 году сепаратистские формирования боснийских хорватов и боснийских мусульман, когда единым фронтом, когда по отдельности выступавшие против боснийских сербов, столкнулись между собой в ожесточенном противостоянии. Бошняки намеревались создать моноэтическое и моноконфессиональное государство, хорваты хотели добиться независимости для своего квазигосударственного образования Герцег-Босна, с перспективой присоединения оного к Хорватии.

EUFOR на пепелище зачищенного хорватскими карателями бошнякского села Ахмичи.

Находившийся под контролем хорватов оборонный завод в Витезе был необходим Сараево для создания собственного производства вооружений, поэтому в апреле 1993 года, имея превосходство в живой силе, наступление на позиции боснийских хорватов начали именно они. Поскольку бошняки полагали победить противника при помощи блицкрига, местное мусульманское население из зоны боевых действий не эвакуировалось.

Внезапной атакой мусульмане разгромили хорватские подразделения в Зенице, изгнав оттуда и из окрестных сел местное хорватское население с сопутствующими этому процессу мародерству, грабежами, расправами над гражданскими и пленными, изнасилованиями. В ответ, так называемое «антитеррористическое», а на самом деле карательное хорватское подразделение «Джокеры» рано утром напало на мусульманское село Ахмичи, разрушая все, до чего боевики могли дотянуться.

Разрушенная мечеть стала одним из символов боснийской войны, причем этот акт вандализма западная пропаганда нередко приписывала сербам) и убивая все живое, включая домашних животных.

МТБЮ приговорил военного лидера боснийских хорватов Дарио Кордича за это и другие аналогичные преступления в Центральной Боснии к 25 годам лишения свободы, но после отбытия трети срока тот был выпущен из австрийской тюрьмы, где отбывал срок. Несколько карателей из подразделения «Джокеры» получили разные сроки: Мирослав «Чичка» Брала – двадцать лет, Пашко Любичич – восемь лет и вышел на свободу отсидев две трети срока, Тихомир Блашкич получил девять лет.

При этом следует отметить, что совершавшие подобные массовые расправы над мирным населением и военнопленными командиры и политические лидеры боснийских мусульман, такие как Насер Орич, Ахмет Сейдич и Эюп Ганич, как правило, были оправданы Гаагой, а на родине их, также как и Дарио Кордича чествуют как героев и они считаются уважаемыми людьми.

Дарио Кордич в 1990-е.

При этом по откровенно сфабрикованным и недоказанным фактам трибунал массово сажал командиров боснийских сербов, давая им максимально большие приговоры, при том, что беспристрастный анализ гражданской войны в Югославии позволяет сделать вывод, что в отличие от формирований хорватских, бошнякских и албанских сепаратистов, сербские подразделения не проводили массовых и системных этнических чисток и расправ, за исключением отдельных преступлений конкретных бойцов и командиров.