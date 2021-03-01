Бошняки продолжают своё чёрное дело, начатое с кровавой свадьбы 1992 года – Додик

01.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик напомнил, что когда 1 марта Федерация БиГ отмечает День независимости, Республика Сербская вспоминает расстрелянную мусульманскими боевиками сербскую свадьбу.

Об этом Додик рассказал СРНА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Сегодня в Федерации БиГ отмечается День независимости, который по всей стране объявлен выходным днем, в то же время в Республике Сербской это обычный рабочий день. Милорад Додик напомнил, что первые выстрелы боснийской войны прозвучали именно 1 марта 1992 года, когда боевики «Зеленых беретов» – боевого крыла сепаратистской Партии демократического действия (SDA), открыли огонь по сербской свадьбе в центре Сараево.

По словам лидера боснийских сербов, ныне председательствующего по ротации в Президиуме «настаивая на проведении 1 марта как на «дне независимости БиГ», бошняки продолжают операцию, которая началась 1 марта 1992 года с нападения на сербскую свадьбу и сожжения сербского флага, с целью лишить сербов прав в БиГ и изгнать их».

«В этом свете я вижу сегодняшнее заявление Желько Комшича (ложный хорватский член Президиума БиГ, избранный голосами бошняков и не признаваемый боснийским хорватами за своего представителя – ред.), который включил в политическую повестку дня заявление, в котором он отождествляет сербов с нацистами, налагает коллективную вину за индивидуальные преступления, требует изменений в Конституции по вопросам Сребреницы и все еще пытается лишить нас права голоса, – заметил Додик. – Сегодняшнее выступление Желько Комшича является доказательством того, что боснийцы не оставляли войну в течение 26 лет после окончания войны, что они не меняли военных целей и не отказываются достич их, и не намерены вести диалог с теми, кто также претендует на БиГ.

Комшич является символом того 1 марта, потому что через 26 лет после окончания войны он мошенническим образом выполняет функцию хорватского члена президентства, не будучи избранным хорватами. Я думаю, что сегодня хорваты смотрят на то 1 марта с другой точки зрения, потому что сегодня они переживают то, что бошняки в первую очередь приготовили для сербов 29 лет назад».

Напомним, 1 марта 1992 года был второй день референдума по независимости Боснии и Герцеговины, который организованно бойкотировала сербская община республики, желавшая остаться в единой Югославии. По итогам голосования около 63% жителей республики, преимущественно бошняки и хорваты, проголосовали за независимость.

В тот же день в центре боснийской столицы – Сараево, в историческом районе Башчаршия, праздновалась свадьба Милана Гардовича и Дианы Тамбур. Праздновавшие вышли из церкви Преображения Господня и направились в трапезную, чтобы продолжить праздник. По дороге пели народные песни, отец жениха – Никола Гардович, по традиции нес флаг сербской церкви (сербский национальный триколор с золотым крестом).

Процессию заметили боевики «Зеленых беретов», бывшие также известными сараевскими криминальными авторитетами: Рамиз «Чело» Делалич, Мухамед Швракич (сын создателя «Зеленых беретов» Эмина Швракича), Суад Шабанович и Таиб Торлакович.

«Они вышли из машин и начали петь, – рассказывал впоследствии Делалич сараевскому телевидению. – Подняли какие-то свои сербские флаги. Мы остановились перед ними и спросили, куда они идут. Мы сказали им, что это не Сербия, что это – Сараево, это Башчаршия. Мы… стреляли в людей, которые держали в руках флаги. Потом началось все это безумие».

Похороны Николы Гардовича и интервью убийцы Рамиза “Чело” Делалича

В результате нападения боевиков был убит отец жениха Никола Гардович и ранен священник Раденко Микович, боевики отобрали у раненного флаг СПЦ и сожгли.

Похороны Николы Гардовича

«Нас осыпали проклятьями, угрозами, кричали: «Что вы здесь делаете? Это не Сербия! Убирайтесь в Сербию!», – вспоминал один из сватов Ацо Йованович. – Я чувствовал его ( Николы Гардовича – ред.) кровь на руках. Никогда не забуду, как мой бывший коллега милиционер игнорировал мои мольбы позвать милицию и скорую помощь. Тогда меня охватила паника: он прямо перед нами – и не реагирует. Через толпу проехали три медицинских автомобиля, но на нас не обращали внимания. А Никола умирал на моих руках».

Похороны Николы Гардовича. Милан Гардович и Диана Тумбур

После инцидента сербская община стал возводить баррикады в Сараево, в ответ тоже самое стали делать бошняки, начались перестрелки, появились первые убитые.

Из нападавших на свадьбу боевиков никто не был привлечен к уголовной ответственности, Делалич и Торлакович впоследствии участвовали в «обороне» Сараево, а после войны погибли в криминальных разборках.

Семья Гардовичей покинула Сараево, Микола с женой перебрались в Швецию, где он и по сей день служит православным священником.