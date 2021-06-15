Бошняки записали в «жертвы геноцида в Сребренице» людей, умерших своей смертью

15.06.2021, Белград, Алексей Топоров

После того, как директор Мемориального центра «жертв Сребреницы» в Поточарах Эмир Сулягич был вынужден признать, что его отец умер своей смертью в 1992 году и потом был похоронен как «жертва геноцида», исследователи вскрыли новые факты манипуляций.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Настоящий скандал разразился после того, как выяснилось, что Сульо Сулягич, отец директора Мемориального центра в Поточарах Эмира Сулягича, согласно свидетельству о смерти, скончался 24 декабря 1992 года в Вольевице около Братунаца, а в июле 2005 года он был похоронен в Поточарах как «жертва геноцида» июля 1995 года.

Впоследствии выяснилось, что этим манипуляции Мемориального центра не заканчиваются.

Так, при беглом ознакомлении с документами, выданными после смертей ряда обитателей Сребреницы и окрестных населенных пунктов, журналисты телеканала РТРС нашли еще одиннадцать человек, умерших абсолютно при иных обстоятельствах, чьи имена в качестве жертв геноцида зафиксированы в Мемориальном комплексе в Поточарах.

1. Севлудин Салкич – согласно более ранним данным Международного Красного Креста и Федеральной комиссии, умер в июле 1992 года.

2.Авдулах Муратович – официальные место и дата смерти – июль 1995 года, Поточары. Однако его сын Хамдиджа разыскивал своего отца Авдулаха, который исчез в 1993 году в Братунаце, то есть за два года до того, как город перешел под контроль сербов.

3.Бехида Халилович – еще в 1997 году женщина безуспешно пыталась вычеркнуть свое имя из списков жертв Мемориального комплекса.

4.Сельман Алич – согласно документу, выданному в 2014 году, он до сих пор живет и здравствует в Сребренице.

5.Хакия Селимович- исчез 7 июля 1993 года, за два года до того, как территория перешла под контроль сербов.

6.Садик Лолич – умер 3 июля 1992 года. Эти данные также находятся в архивах бывшей Федеральной комиссии по пропавшим без вести лицам и Международного Красного Креста.

7.Адем Адемович из Горня Вршинье – исчез 15 ноября 1992 года. Родители Зульфо и Салкуна заявили, что он пропал без вести во время войны.

8.Сульо Смайич – его дочь, сын и сестра утверждают, что тот умер в том самом 1995 году, но сам, по прибытии в Тузлу.

9.Шестилетняя Мелиха Эфендич , – согласно имеющейся выписке из регистрационной книги умерла в Поточарах в 1993 году.

10.Новорожденная Хайрудина Мухич – самая молодая «жертва геноцида», чья мать ранее свидетельствовала, что девочка родилась мертвой из-за родовых осложнений.

11.Мухамед Авдич – умер 16 мая 1992 года.

Про всех этих людей в Мемориальном комплексе в Поточарах сказано, что они были убиты в июле 1995 года.

Свидетельство о смерти Сульо Сулягича

«Еще десятки подобных секретных документов мусульман Подринья находятся в нашем распоряжении, – сообщают журналисты РТРС. – Знаменатель общий для всех – после вмешательства властей Сараево все эти люди упокоились в Поточарах, а в дате смерти прописан 1995 год».

«Это только один пример, который сейчас вскрылся, а их на самом деле больше. В течение многих лет Сулягич был всего лишь марионеткой в ​​руках бошнякских политиков, и его назначили директором Мемориального центра, чтобы разжигать ненависть к сербам и продолжать нагнетать напряженность, поскольку этот человек готов манипулировать костями даже собственного отца», – прокомментировал ситуацию член организации погибших в окрестностях Сребреницы сербов Бранимир Коийч.