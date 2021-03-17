Бошнякская диаспора Канады третирует посла БиГ за неудобную правду

17.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Посол БиГ в Канаде, серб Марко Милислав столкнулся с оскорблениями, угрозами и жалобами на него в боснийский МИД со стороны бошнякской диаспоры страны.

Причиной ненависти стал тот факт, что Милислав проинформировал руководство Канады о том, что не все народы БиГ поддерживают сохранение института Верховного представителя.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», действующий в Канаде лоббистский бошнякский «Институт исследования геноцида», занимающийся инсинуациями в отношении липового «геноцида в Сребренице», отправил членам Президиума БиГ и министру иностранных дел БиГ письма, в которых сообщил о «антибошнякских и антиконституционных действиях посла Милисава», требуя, чтобы против него было возбуждено дисциплинарное производство. Помимо этого через электронную почту посол получил множество угроз и оскорбление от представителей бошнякской диаспоры в Канаде.

«Это не моя личная позиция, а факты такие, какие они есть, вне зависимости нравятся ли они отдельным лицам и организациям, которые в прошлом привыкли к тому, что внешняя политика БиГ создается только в интересах одного народа, – рассказал Марко Милислав о произошедшем изданию «Глас Српске». – Это было сказано на встрече, что нет консенсуса в БиГ по вопросу о необходимости дальнейшего существования института Верховного представителя, и это неоспоримый факт, потому что бесспорно, что нет согласия в стране относительно этого вопроса».

По словам посла, он проинформировал канадскую сторону о том, что боснийские сербы и боснийские хорваты выступают против продления полномочий администрации Верховного представителя (Office of the High Representative – OHR) после того, как Канада предложила своего кандидата Джозефа Игрэма на эту должность.

Милисав считает парадоксальным то, что его действия «продвигают и поддерживают независимость, суверенитет и суверенитет БиГ, а также ее европейский путь, то есть все, за что якобы выступают те, кто нападает и критикует меня».

«Это не первый раз, когда я становлюсь объектом критики, даже угроз и оскорблений со стороны экстремистских организаций и отдельных лиц, но я рассматриваю это как часть работы и ответственности на той должности, которую мне доверили», – сказал посол.

Ранее «Институт исследования геноцида» нажаловался в Сараево за то, что в день памяти так называемого «геноцида в Сребренице» посольство БиГ в Канаде не спустило государственные флаги страны.