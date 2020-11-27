Бошнякская элита пытается отрезать Республику Сербскую от границы с Сербией

27.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Самая авторитетная бошнякская Партия демократического действия (SDA) потребовала от Президиума БиГ направить войска на границу с Сербией, «чтобы остановить приток мигрантов».

Против подобного шага выступает нынешний председатель Президиума, лидер боснийских сербов Милорад Додик, передает корреспондент «чтобы остановить приток мигрантов».

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«Дальнейшее промедление и уклонение от введения этой меры, которую поддерживают Джаферович (член Президиума от бошняков – ред.) и Комшич (избранный благодаря голосам бошняков и непопулярный у своей общины член президиума от хорватов – ред.) и против которой выступает Додик, уже ничем не может быть оправдано», – заявили в партии.

В SDA призвали государственные учреждения и ведомства активизировать свою деятельность по разрешению миграционного кризиса , поскольку ставленник сараевской элиты, министр безопасности Селим Цикотич якобы «не справляется». Указывая на возможную «гуманитарную катастрофу» в связи с зимним периодом, представители Партии демократического действия заявляют о том, что Минбезу должны оказывать равную поддержку все уровни власти страны, и особая ответственность лежит на Совете министров БиГ.

«Совет министров БиГ обязан полностью подключиться к этому вопросу в сотрудничестве с органами власти других уровней в БиГ», – говорится в заявлении партии SDA.

В Республике Сербской, напротив, справедливо опасаются, что передача границы с Сербией под контроль сараевских войск будет имеет негативные и необратимые последствия для сербского энтитета, поскольку бошнякские власти пытаются действовать по тому же принципу, что и Украина, желающая взять под контроль границу Донбасса с Россией.

Боснийские сербы, которых в нарушение Дейтонских соглашений, решением надсмотрщика Верховного представителя в БиГ лишили собственной армии, отвечают, что способны контролировать границу с Сербией силами полиции и жандармерии энтитета.

Партия демократического действия (Stranka Demokratske Akcije) была создана бошнякскими исламистами и националистами под руководством фундаменталиста Алии Изетбеговича с целью отделения Боснии от Югославии. С первых же дней политическая сила начала готовится к этому акту, создавая свои полувоенные формирования «Зеленые береты» и «Патриотическая лига». И, по сути, развязала сепаратистскую войну с последовавшими вслед за этим этническими чистками местного сербского населения, не желавшего покидать Югославию.

Со временем руководство партии стало политической и бизнес-элитой страны под руководством клана Изетбеговичей. И после смерти Алии руководство партией перешло к его сыну Бакиру.

Сараевская элита построила кадровую политику таким образом. что подавляющее большинство военнослужащих Армии БиГ – бошняки-мусульмане

У клана Изетбеговичей за годы войны 90-х сложились прочные взаимоотношения с лидерами мусульманского мира разной степени радикальности, а также с эрдогановской Турцией.

В ответ на щедрые инвестиции арабских шейхов, элита SDA приглашала в страну вероучителей с Ближнего Востока и Северной Африки, многие арабы и пакистнацы оседали в стране. Партия и ее лидеры умело годами нагнетали атмосферу ненависти к сербской и хорватской общинам БиГ.