Бошнякская элита выступила за снос «Памятника миру» в Сребренице

21.09.2020, Сребреница, Алексей Топоров

Крупнейшая в БиГ бошнякская Партия демократического действия (SDA) призвала членов своей общины бойкотировать установленный в городе «Памятник миру».

Председатель местной Скупщины, бошняк Недиб Смайич заявил, что если на предстоящих местных выборах SDA победит, то монумент будет демонтирован, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Памятник миру» был установлен в Сребренице по случаю Международного дня мира и по инициативе европейского надсмотрщика Запада за БиГ – Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко. Инициатива европейского чиновника прошла через местную Скупщину, однако когда памятник уже был установлен, вызвала довольно агрессивную реакцию у местной ячейки ПДД.

При этом сама скульптурная композиция довольно безобидна и представляет собой фонтан, из чаши которого поднимаются человеческие руки, держащие земной шар на поверхности которого водят хоровод дети.

«Если такая политика победит, это сигнал – как сербам, так и боснийцам – «мы вернем вас в 90-е», – прокомментировал выпад бошняков мэр Сребреницы, серб Младен Груичич. – Снесем памятник, разрушим мир… и это политическое заявление председателя муниципальной Скупщины, и это возврат в 90-е».

Свое неприятие памятника ПДД и бошнякская элита мотивируют тем, что монумент уводит внимание от придуманного западными политтехнологами «геноцида в Сребренице» и посвященному ему мемориальному комплексу в Поточарах (в окрестностях города).

В июле 1995 года после долгих лет террора и провоцирующих атак из контролируемого бошняками анклава Сребреница на сербские села и позиции Войска Республики Сербской, в результате которых бошнякскими головорезами были убиты более 3 тысяч 500 сербов, ВРС взяло штурмом городок.

При этом командование ВРС эвакуировало из города женщин и детей, а сербские подразделения расстреляли несколько сотен взятых в плен бошняков, у многих из которых были рук в крови мирного сербского населения.

Это позволило Западу говорить о целенаправленном геноциде «мусульманских мужчин и мальчиков», была названа произвольная цифра в 7 тысяч человек жертв, куда записали как расстрелянных, так и всех погибших в боях в этом неспокойном крае, и просто умерших и даже живых, чьи имена впоследствии всплывали на выборах и при получения гражданств как «беженцам» за рубежом.

При этом дирекция Мемориального центра в Поточарах регулярно выступает с политическими заявлениями, выгодными официальному Сараево.

Монумент «Памятник мира» – работа хорватского автора Милана Торбицы, была профинансирована сербским меценатом Слободаном Павловичем.