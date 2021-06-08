Бошнякская пенсионерка порадовалась сносу православной церкви

08.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Пенсионерка Фата Орлович, после того, как выстроенная рядом с ее домом православная церковь была снесена до основания, сказала, что выпила на том месте «самый вкусный кофе в своей жизни».

Об этом сообщают боснийские издания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

После того, как, согласно решению Европейского суда по правам человека, власти Республики Сербской снесли до основания возведенную во дворе ее дома в селе Коньевич-Поле православную церковь, мусульманская пенсионерка Фата Орлович заявила, что посадит на этом месте цветы.

«Мой сын принял работы по сносу, спустя почти 30 лет, сегодня я наслаждалась лучшим кофе в жизни, – призналась Орлович. – Спустя столько лет справедливость восторжествовала. Когда я проснулась сегодня и вышла на террасу, перед моим домом не было церкви… Я увидел всю панораму Коньевич-Поле, и мне показалось, что я увидела весь мир. Когда цветы вырастут, и будет подходящий день, я пойду и выпью кофе там. Давайте все посмотрим, как я наслаждаюсь справедливостью!».

Бошнякские, турецкие, арабские и западные СМИ в свое время сделали из Фаты Орлович «жертву геноцида» и отчаянного борца с несправедливостью, а возведение церкви на ее придомовом участке отнесли к случаям проявления «доминирования определенной этнорелигиозной группы».

Фата Орлович и ее семеро детей покинули территорию Республики Сербской в начале 90-х после того, как ее муж Шачир ушел воевать за бошнякских сепаратистов. Впоследствии он попал в плен и был расстрелян. Когда по Дейтонским соглашениям произошел окончательный раздел БиГ, многие бошняки-мусульмане и хорваты перебрались на территорию Федерации, а сербы соответственно переехали в РС. Неподалеку от пустующего дома Орловичей, на приусадебной территории был возведен православный храм. Вернувшаяся в 2000-м году в родное село, вдова боевика начала судебную тяжбу с СПЦ, и вела ее на протяжении двадцати лет, считая это делом своей жизни. От предложенных ей компромиссных вариантов отказывалась.

Дом Фаты Орлович и храм до сноса.

Характерно, что в ходе развязанной сепаратистами войны, своих домов, магазинов и заводов лишились многие сербы. В частности, штаб-квартира самой авторитетной бошнякской Партии демократического действия заняла сараевский особняк известного сербского предпринимателя Михайло Мишо Семьяна. Наследники покойного Семьяна хотели вернуть этот дом, но механизм реституции в БиГ не разработан и по сей день. В ходе развязанной исламистами-сепаратистами антисербской агрессии только в столице БиГ своих домов и недвижимости лишились многие сараевские сербы, особенно в центральном районе Башчаршия. Но международную общественность такие прецеденты не интересуют.