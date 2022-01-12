Бошнякская семья передала спасенные иконы возрождаемому собору СПЦ, уничтоженному неоусташами

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По случаю православного Рождества и Нового года бошнякская семья Яшаревич из Мостара передала священникам возрождаемого городского собора святой Троицы иконы.

Об этом сообщает РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Образа Божией Матери и Георгия Победоносца уцелели после поджога в 1992 году хорватскими боевиками мостарского собора Святой Троицы.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Захумско-Грецеговацкая и Приморская епархия Сербской православной церкви выразила благодарность семье Яшаревич, которая живет по соседству с резиденцией епископа в пригородном поселке Мостара – Бранковац.

Глава этой семьи, Рамиз Яшаревич, намеревался передать иконы во время освящения восстановленного собора в Мостаре, однако скончался в этом году. Эти образы уцелели после сожжения собора хорватскими неоусташами, и были переданы Рамизу людьми, обнаружившими их на пепелище, он в свою очередь все эти годы хранил их.

«Его жена Ясна и сын Неджад Яшаревичи решили сделать этот человечный и гуманный жест по случаю завершения строительных работ в храме и таким образом поздравить мостарских священников с наступающими праздниками Рождества и Нового года. Да благословит Господь и вознаградит каждого доброго человека в этой семье», – говорится в сообщении епархии.

Православный собор Святой Троицы был одной из достопримечательностей Мостара, формировавшей облик города, но в 1992 году его сожгли хорватские боевики. Возрождение храма началось в 2010 году, и при помощи Сербии оно близится к завершению.

Мостар является одним из самых старых и живописных городов БиГ. Несмотря на то, что он негласно считается столицей хорватской общины, город фактически делится на две части – бошнякскую и хорватскую, граница между которыми проходит по мосту через реку Неретва. Перед войной сербы составляли 23% населения города, сейчас чуть более 4%.

Война в городе началась с совместного противостояния хорватских и бошнякских сепаратистов Югославской народной армии. После вывода ЮНА из БиГ обе силы обрушили каток репрессий на мирное сербское население, в результате произошел исход сербов из Мостара.

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Момент сожжения собора Святой Троицы в Мостаре хорватскими боевиками.

Именно хорватскими силами был уничтожен старинный православный Собор Святой Троицы. После изгнания сербов хорватская и бошнякская общины схлестнулись в кровавом противостоянии, жертвами которого с обеих сторон стали две тысячи человек. Старый мост через Неретву был взорван. Впоследствии он был восстановлен на средства международного сообщества, у которого «руки не дошли» до восстановления православного собора.

Отношения между бошнякской и хорватской общинами продолжают оставаться напряженными, что выражается в стычках футбольных фанатов на мосту. При этом долгие годы из-за особенностей выборного закона Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ хорваты не могли провести в достаточном количестве своих представителей в органы власти Мостара. В итоге, это законодательство было либерализировано, и выборы прошли по схеме, которая не только удовлетворила хорватов, но позволила войти в муниципальную власть и представителям сербского меньшинства.