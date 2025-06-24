Бошнякские экстремисты решили убить лидера боснийских сербов за частые контакты с Россией

Министерство внутренних дел Республики Сербской приняло дополнительные меры безопасности в связи с подготовкой покушения на президента энтитета Милорада Додика.

Согласно оперативной информации преступление задумали экстремистские круги из города Коньиц бошнякско-хорватской Федерации БиГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть человек, который собрал в Коньице несколько человек, собрал сумму в размере одного миллиона евро и нанял снайперов из Нови-Пазара [бошнякский анклав на юго-западе Сербии] из Боснии и Герцеговины, боснийских мусульман, что интересно, криминальных личностей, которые были обязаны совершить покушение на меня в определенном месте в определенное время на территории Сербии», – цитируют Додика балканские медиа.

По словам президента Республики Сербской его убийство должно было произойти на территории Сербии, и поводом для него стали частые контакты Додика с Россией, что раздражает бошнякскую элиту Сараево.

«Разве я говорил, что кому-то из них не надо ехать в Саудовскую Аравию? Какое право тогда они имеют указывать мне ехать ли в Россию или нет? В этом году я поеду туда ещё как минимум три раза… Так получилось, что один человек из Нови-Пазара оказался под стражей, а другой в Риеке – в тюрьме. Мне интересен мотив моего убийства. Я не могу поверить, что мы попали в такую ​​ситуацию, но я не хочу, чтобы что-то драматизировалось», – отреагировал на происходящее сам Додик.

При этом он ответил, что не чувствует себя под угрозой после того, как получил информацию о подготовке покушения на него, потому что имена тех, кто готовил это преступление известны. Он добавил, что не испытывает беспокойства, напротив а чувствует себя в полной безопасности, потому что его защищают полиция Республики Сербской и Сербии.