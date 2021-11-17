Бошнякские фанаты напали на украинских, перепутав российский флаг с сербским
Накануне в боснийской Зенице во время матча сборных Боснии и Герцеговины и Украины фанаты принимающей стороны, представленные бошняками, напали на украинских гостей.
Поводом для атаки стал российский флаг, который украинцы вывесили в качестве трофея, предварительно перевернув.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Как сообщает корреспондент «Полит Навигатора», инцидент произошел на стадионе «Билино Поле» в Зенице в ходе матча сборных БиГ и Украины, в ходе которого украинцы выиграли со счетом 2:0.
Организаторы матча нарушили негласное правило околофутбола, разместив фанатов обеих сборных на одной северной трибуне в разных секторах. После того, как украинцы вывесили на своем секторе российский флаг, который, по их версии, отбили у кого-то в качестве трофея, предварительно в качестве унижения перевернув его, фанаты БиГ, представленные бошняками (представители сербской и хорватской общин, как правило, болеют за сборные Сербии и Хорватии) бросились на них с кулаками. Дело в том, что при переворачивании российский триколор автоматически становится сербским, что и спровоцировало агрессию фанатов-бошняков. Однако местной полиции удалось остановить хозяев, встав кордоном между секторами и не допустив драки.
Произошедший инцидент отвратителен еще и тем, что в составе сборной Боснии и Герцеговины играют пять этнических сербов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.