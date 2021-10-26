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26.10.2021 21:28 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Сербия, Скандал
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Бошнякские лидеры отправили кляузы на лидера боснийских сербов по сотне адресов ЕС и США

Председатели двух палат Парламентской скупщины БиГ Бакир Изетбегович и Денис Звиздич направили совместное письмо...

Председатели двух палат Парламентской скупщины БиГ Бакир Изетбегович и Денис Звиздич направили совместное письмо по нескольким сотням адресов в Европейском союзе и Соединенных Штатах.

В этом послании бошнякские лидеры предупреждают о «возможности эскалации напряженности» в отношениях между ними, сербским членом Президиума БиГ Милорадом Додиком и Республикой Сербской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем письме Изетбегович и Звиздич утверждают, что пятнадцать лет назад Додик начинал как скромный политик, но со временем все более откровенно и дерзко «начал тормозить страну на ее евроаталантическом пути и делал все, чтобы сохранить дискриминацию по отношению к хорватам и бошнякам в Республике Сербской».

«Мы можем с уверенностью сказать, что сегодня БиГ была бы гораздо более стабильным и успешным государством, если бы не действия политической партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) во главе с Милорадом Додиком, – утверждают авторы сообщения. – Решение Верховного представителя Валентина Инцко об уголовной ответственности за отрицание геноцида в Сребренице спровоцировало реакцию властей Республики Сербской во главе с СНСД и Милорадом Додиком, которая, в свою очередь, вызвала самый серьезный кризис в стране с момента подписания Дейтонского мирного соглашения.

И если не будет срочной реакции мирового сообщества, все может привести к беспрецедентным последствиям».

Говоря об идее Додика о «возвращении дейтонских полномочий энтитетам», Изетбегович и Звиздич утверждают, что это «эвфемизм для неконституционной отмены законов государства БиГ в Республике Сербской и образования квазигосударственных институтов в этом энтитете».

Они также напомнили, что ЕС и США входят в число сторон, подписавших Дейтонское соглашение, а поэтому ждут от них действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности БиГ.

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