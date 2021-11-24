Бошнякские политики требуют объявить посла России персоной нон-грата

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Перед посольством России в Боснии и Герцеговине в Сараево группа активистов устроила акцию «Нет российской политике в БиГ!».

Акцию поддержали депутат боснийского парламента от авторитетнейшей бошнякской Партии Демократического Действия (SDA) Шемсудин Мехмедович и лидер «Бошнякского движения» Сейфудин Токич.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Мехмедович и Токич заявили освещавшим акцию журналистам, что посол России в БиГ Игорь Калабухов «поддерживает фашистскую политику» лидера боснийских сербов Милорада Додика. Депутат от SDA даже потребовал объявить российского посла персоной нон-грата. Впоследствии стало известно, что Игорь Калабухов пригласил обоих бошнякских политиканов на беседу в посольство.

Сейфудин Токич и Шемсудин Мехмедович у посольства России в Сараево.

«Такой подход может спровоцировать тенденцию, когда каждый сможет еженедельно организовывать какие-то акции протеста, какие-то демонстрации перед посольствами, представляя БиГ в гораздо худшем виде, чем она есть. Те, кто требует объявления одного из послов персоной нон грата, происходят из политиканских кругов», – прокомментировал провокационные действия у посольства России, заместитель спикера Палаты представителей Парламентской ассамблеи БиГ, серб Небойша Радманович.

Небойша Радманович.

«Если бы мы провели анализ, то получили бы ситуацию, согласно которой большое количество послов вмешивается в нашу повестку дня и всех их, согласно логике Мехмедовича, следует объявить персонами нон-грата задолго до того, как мы перейдем к разговору о российском после, который только демонстрирует дружеские отношения к БиГ в целом, а не только к сербскому народу», – добавил зампред спикера.