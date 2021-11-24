Бошнякские политики требуют объявить посла России персоной нон-грата

24.11.2021  16:37 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
Просмотров:
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика, Россия


Перед посольством России в Боснии и Герцеговине в Сараево группа активистов устроила акцию «Нет российской политике в БиГ!».

Акцию поддержали депутат боснийского парламента от авторитетнейшей бошнякской Партии Демократического Действия (SDA) Шемсудин Мехмедович и лидер «Бошнякского движения» Сейфудин Токич.

Перед посольством России в Боснии и Герцеговине в Сараево группа активистов устроила акцию «Нет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Мехмедович и Токич заявили освещавшим акцию журналистам, что посол России в БиГ Игорь Калабухов «поддерживает фашистскую политику» лидера боснийских сербов Милорада Додика. Депутат от SDA даже потребовал объявить российского посла персоной нон-грата. Впоследствии стало известно, что Игорь Калабухов пригласил обоих бошнякских политиканов на беседу в посольство.

Сейфудин Токич и Шемсудин Мехмедович у посольства России в Сараево.

«Такой подход может спровоцировать тенденцию, когда каждый сможет еженедельно организовывать какие-то акции протеста, какие-то демонстрации перед посольствами, представляя БиГ в гораздо худшем виде, чем она есть. Те, кто требует объявления одного из послов персоной нон грата, происходят из политиканских кругов», – прокомментировал провокационные действия у посольства России, заместитель спикера Палаты представителей Парламентской ассамблеи БиГ, серб Небойша Радманович.

Небойша Радманович.

«Если бы мы провели анализ, то получили бы ситуацию, согласно которой большое количество послов вмешивается в нашу повестку дня и всех их, согласно логике Мехмедовича, следует объявить персонами нон-грата задолго до того, как мы перейдем к разговору о российском после, который только демонстрирует дружеские отношения к БиГ в целом, а не только к сербскому народу», – добавил зампред спикера.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть