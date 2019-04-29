Боснии и Герцеговине поставлен ультиматум по Косово

29.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины на правах широкой автономии, намерена воссоединиться с «большой» Сербией в случае, если политики в столице – Сараево – поддержат требования Запада по легализации отторгнутого сербского края Косово.

Такое предостережение уже несколько раз озвучил лидер Республики Сербской – бывший ее президент Милорад Додик.

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Он не первый год выступает за воссоединение с Сербией. И местное население его в этом полностью поддерживает. В столице РС – Баня Луке – можно увидеть флаги Сербии, но только не БиГ.

Прецедент признания независимости Косово является большой ловушкой для целого ряда европейских стран, имеющих спорные территории или сепаратистки настроенные регионы. Однако первой страной, которая последует по этому пути, может стать Босния и Герцеговина – искусственно собранное государство после крушения Югославии. В его составе находятся как мусульманские, так и католические, хорватские общины, а также Республика Сербская.

По вопросу Косово позиция Додика также тверда – этот край должен быть сербским.

Продолжение давней дискуссии случилось сегодня, на фоне встречи лидеров стран Западных Балкан с президентами Франции и Германии в Берлине.

Боснию и Герцеговину на саммите представляет не лидер Республики Сербской и по совместительству председатель Президиума страны Милорад Додик, а председатель совета министров БиГ Денис Звиздич, разделяющей позицию стран ЕС по вопросу Косово.

На днях хорватский член Президиума БиГ Желько Комшич заявил, что между ситуацией с Косово и с БиГ аналогии быть не может.

В своем заявлении в адрес агентства Танюг он отметил, что не может быть «какого-либо прецедента в регионе, который мог бы быть применен на этой территории в дальнейшем».

На что Додик ответил, что это – свидетельство двойных стандартов, которые дестабилизируют ситуацию в регионе. Он призвал политиков в Сараево, если они действительно уважают границы на Балканах, признать территориальную целостность Сербии и то, что Косово является ее южной провинцией.

«Ни для кого не секрет, что уже завтра они (БиГ) бы признали независимость Косово, если бы не наложенное вето Республики Сербской, которое встает им на этом пути. Какова же тогда принципиальная политика сохранения границ и стабильности в регионе?» – сказал Додик агентству СРНА.

«Обещание суверенитета и территориальной целостности БиГ и заигрывание с нарушением целостности Сербии – это то, что делает политическая элита Сараево, и это никогда не будет принято в Республике Сербской», – отметил политик.