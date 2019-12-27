Боснийские хорваты опасаются воссоединения сербских земель и зовут НАТО

27.12.2019, Москва, Елена Острякова

Хорватский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич потребовал от президента Сербии Александра Вучича, чтобы тот отменил недавно утвержденную Стратегию обороны и национальной безопасности, поскольку документ, как видится из Сараево, отрицает примат Дейтонских соглашений, учредивших БиГ.

Об этом пишет боснийская Sarajevo Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кошмича возмутила декларация о готовности Белграда оказывать защиту интересов жителей Республики Сербской (бороться за её сохранение), которая в результате распада Югославии оказалась отторгнута от «Большой Сербии», хотя и граничит с ней.

Кошмич заявил, что именно из-за таких идей «некоторые люди понесли наказание в Гааге».

«Вскоре Дрина будет границей не только между БиГ и Сербией, но и между НАТО и Сербией», – предостерег он.

Комшич полагает, что Сербия как правопреемница Югославии, подписавшей Дейтонские соглашения, обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины.

«Если они намерены отказаться от Дейтонских мирных соглашений в Сербии, пусть так и говорят», – сказал Комшич.

Сифет Поджич, новый министр обороны БиГ, в свою очередь, призвал «международные организации, даже те, чьим членом Сербия декларативно стремится стать», повлиять на Белград. «Эта стратегия представляет для меня угрозу, угрозу для мира на Западных Балканах, а также за их пределами», – сказал министр, которого цитирует Klix.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь выразил удивление болезненной реакции Сараево. Он подчеркнул, что поддержка жителей Республики Сербской и сохранение ее прав не противоречит Дейтонским соглашениям. В то же время, напомнил Вучич, политики в Сараево позволяют себе высказывания в поддержку сепаратистов в Косово.

«Просто оставьте нас в покое. Мы молчим, когда вы говорите глупости о Косово», – напомнил Вучич.

Однако его миролюбивая риторика не успокоила хорватов.

«Режим Вучича никогда не отрекался от сепаратистской риторики президента Республики Сербской и члена президиума БиГ Милорада Додика, который несколько раз в присутствии Вучича говорил о мечтах о том, чтобы РС и Сербия когда-нибудь будут единым государством… Его неслыханные мечты приветствовали громовыми аплодисментами в Белграде», – пишет Klix.

Отметим, что Додик действительно ранее заявлял о возможности пересмотра Дейтонских соглашений в ответ на признание Западом захваченного сепаратистами Косово.

Додик называет БиГ «выдумкой либерального капитализма».

По его словам, в Боснии и Герцеговине у властей Республики Сербской как энтитета были незаконно изъяты 83 полномочия и переданы центральным органам в Сараево.

«Существует государство Сербия, и существует Республика Сербская, которую они затолкнули в какую-то Боснию и Герцеговину, и сказали нам, что мы должны находиться здесь и страдать, не имея возможности подтвердить все наши свободы и права, которые нам принадлежат», – говорил Додик.