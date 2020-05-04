Боснийские хорваты поворачиваются к России

04.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Глава одной из палат боснийского парламента и лидер ведущей партии боснийских хорватов — Хорватского демократического содружества – Драган Чович разочаровывается в Евросоюзе и налаживает отношения с сербами и Россией.

Об этом пишет «Коммерсант», напоминая, что на днях, как сообщал «ПолитНавигатор», власти БиГ запретили российским военным дезинфекторам, которых пригласил Чович, въезд на территорию мусульмано-хорватского энтитета.

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В публикации отмечается, что близкий к Човичу «Хорватский медиасервис» обвинил в срыве акции министров из числа мусульман, которые «затеяли игру по обструкции российской помощи».

В свою очередь балканский аналитик Ивана Марич считает, что Чович совершает геополитический разворот.

«Очевидно, что за всем этим стоят определенные интересы. Драган Чович теряет поддержку ЕС, США и даже Хорватии, поэтому разворачивается на Восток, развивая близкие отношения с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком и с Россией», – утверждает Марич.

«Так или иначе, судьба российской помощи теперь находится в руках Президиума БиГ. Учитывая, что в него входят три представителя боснийских мусульман, сербов и хорватов, которые часто не могут договориться и по более простым вопросам, российский конвой может попасть в Мостар нескоро», – резюмирует издание.