04.05.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, Босния, Медицина, Политика, Россия
Просмотров:

Боснийские хорваты поворачиваются к России


Глава одной из палат боснийского парламента и лидер ведущей партии боснийских хорватов — Хорватского демократического содружества –  Драган Чович разочаровывается в Евросоюзе и налаживает отношения с сербами и Россией.

Об этом пишет «Коммерсант», напоминая, что на днях, как сообщал «ПолитНавигатор», власти БиГ запретили российским военным дезинфекторам, которых пригласил Чович, въезд на территорию мусульмано-хорватского энтитета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В публикации отмечается, что близкий к Човичу «Хорватский медиасервис» обвинил в срыве акции министров из числа мусульман, которые «затеяли игру по обструкции российской помощи».

В свою очередь балканский аналитик Ивана Марич считает, что Чович совершает геополитический разворот.

«Очевидно, что за всем этим стоят определенные интересы. Драган Чович теряет поддержку ЕС, США и даже Хорватии, поэтому разворачивается на Восток, развивая близкие отношения с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком и с Россией», – утверждает Марич.

«Так или иначе, судьба российской помощи теперь находится в руках Президиума БиГ. Учитывая, что в него входят три представителя боснийских мусульман, сербов и хорватов, которые часто не могут договориться и по более простым вопросам, российский конвой может попасть в Мостар нескоро», – резюмирует издание.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть