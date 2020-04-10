Боснийские хорваты саботируют дистанционные решения Центризбиркома БиГ

10.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Не имеющий официального статуса, но обладающий безусловным авторитетом у национальной общины Хорватский народный собор БиГ отказался подчиняться поправкам к федеральному Закону о выборах, который ЦИК страны решил принять в связи с режимом чрезвычайной ситуации в преддверии октябрьских местных выборов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорватский народный собор БиГ считает решение Центральной избирательной комиссии БиГ совершенно неприемлемым и соответственно отвергает его, – говорится в заявлении ХНС. – Недопустимо, чтобы незаконный и нелегитимный орган принимал полномочия, для которых у него нет законных оснований, действуя не в соответствии с юрисдикцией ЦИК, а подменяя исполнительные и законодательные органы власти.

Мы считаем такое поведение неуместным, особенно в связи с тем, что в Боснии и Герцеговине в настоящее время наступают сложные времена в результате глобальной пандемии, которая вызвала одновременный сбой системы здравоохранения и экономики. Соответственно, любая инициатива, решение, заключение или другой акт, принятый незаконно и незаконным органом, не могут быть признаны действительными или приняты к действию».

Подобное резкое обращение Хорватского народного – де факто парламента боснийских хорватов, де юре – просто общественного органа, имеющего рекомендательные функции, поскольку Дейтонские соглашения не дали хорватской общине своего энтитета в БиГ, связаны с больным вопросом местных выборов, который наиболее обострен именно в местах компактного проживания боснийских хорватов.

Так, отсутствие собственного автономного образования не дает хорватам возможность доминировать в органах власти на местах, поскольку из-за существующей избирательной системы большее количество голосов получают партии боснийских мусульман – бошняков. А также сараевские выдвиженцы из хорватской среды, такие как нынешний хорватский член Президиума БиГ Желько Комшич, избранный благодаря голосам бошняков и не признаваемый подавляющим большинством своей общины за лидера.

Из-за сложившейся ситуации на протяжении последних лет не удалось избрать и муниципальную власть в пятом по численности городе страны – Мостаре, который боснийские хорваты считают своей столицей (правда, хорватской общине принадлежит только одна, западная часть города, разъединенного мостом через реку Неретва).

Хорватская община, периодически заявляющая о необходимости учреждения собственного энтитета, также требует изменить существующий закон о выборах, с учетом этнических квот, что по мнению ее лидеров соответствует европейским нормам. Дело дошло до того, что представительница хорватской общины Мостара Ирма Баралия подала иск в Европейский суд по правам человека на избирательную систему БиГ, не дающую ей возможность быть избранной в муниципальные органы власти, и выиграла его.

«Закон о выборах должен быть изменен в соответствии с решением суда в Страсбурге, – заявил в январе этого года в ходе визита в Брюссель и участия в заседании рабочей группы Комитета по иностранным делам Европейского парламента по Западным Балканам, лидер крупнейшей партии боснийских хорватов – Хорватское демократическое содружество, фактический лидер общины, спикер верхней палаты боснийского парламента – Палаты народов, Драган Чович. – Изменения должны быть завершены к концу марта этого года, и вопрос о выборах в городе Мостар также должен быть решен. Разногласия и недоразумения надо устранить».

Драган Чович

Также Чович подчеркнул, что поправки в Закон о выборах позволят БиГ получить статус страны-кандидата на саммите ЕС-Западные Балканы в мае 2020 года в Загребе, явно получив заверения в поддержке со стороны государственной элиты Хорватии. И эти слова вызвали довольно болезненную и резкую реакцию Сараево и просараевского «Демократического фронта» Желько Комшича, который обозвал Човича лжецом, дезинформирующим Брюссель по ситуации в БиГ.

Однако эпидемия коронавируса спутала все карты, изменения в закон так и не были приняты, майский саммит в Загребе скорее всего не состоится, а местные октябрьские выборы также находятся под угрозой срыва.

Так накануне, 9 апреля, ЦИК БиГ, проведя дистанционное заседание, принял решение «в связи с хорошо известной эпидемиологической ситуацией в стране» принять поправки к Закону о выборах БиГ, введя в них понятие «чрезвычайных обстоятельств», которые подразумевают «чрезвычайное положение, состояние стихийного бедствия» и дающее избиркому право принимать, откладывать проведение выборов.

«Также предлагается прописать полномочие ЦИК принимать решение о назначении и проведении выборов в соответствии с Законом о выборах БиГ, не позднее чем через 90 дней после окончания чрезвычайных обстоятельств», – говорится в заявлении Избиркома.

Именно угроза переноса выборов вызвала резкое неприятие Хорватского народного собора, члены которого полагали, что в октябре местные выборы пройдут уже с изменениями, принятыми в соответствии с решениями Европейского суда. Но, судя по всему, Сараево решил использовать фактор коронавируса в своих целях.

«Больно смотреть на то, что на улицах Мостара не видно детей, – прокомментировал ситуацию с безвластием в городе местному изданию гражданский активист Хусейн Оручеич. – Молодежь уезжает, образование разваливается. Терпение людей на исходе, в отсутствие власти некому даже решить вопрос с городской свалкой… Нас будут сдерживать полицией, заставят смириться, но я не знаю, кто собирается думать о насущных проблемах».