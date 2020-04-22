Боснийские мусульмане заблокировали 330 миллионов международной помощи для конфедерации

22.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Представители бошняков-мусульман в Совете министров Боснии и Герцоговины не дали вывести средства Фонда быстрого реагирования из МВФ для организации борьбы с эпидемией.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Против получения утвержденной Международным валютным фондом суммы в 330 миллионов евро для борьбы с эпидемией коронавируса проголосовали министр иностранных дел Бисера Туркович, министр обороны Сифет Поцич, а министр безопасности Фахрудин Радончич – воздержался. И поскольку решение не получило ни одного голоса от представителей бошнякской общины, оно соответственно не было утверждено.

«Этим шагом бошняки подтвердили, что любой договор с ними, независимо от того, участвуют ли они в качестве посредников или представителей ЕС или посольства США в БиГ, их клятвы не гарантируют то, что они выполнят то, что обещали заранее,- прокомментировал ситуацию заместитель председателя самой крупной партии боснийских сербов Союз независимых социал-демократов Радован Ковачевич. – Борьба с коронавирусом для нас сейчас является приоритетом из приоритетов и выше любых политических интересов, но, очевидно, это не так, когда речь идет о политических представителях бошнякского народа в БиГ.

Здесь очевидно, что как в Партии демократического действия (крупнейшая партия бошняков), так и в Федерации БиГ есть внутренние разногласия, и, к сожалению, Республика Сербская имеет от этого сопутствующий ущерб, как и много раз прежде».

Самое интересное, что внятного объяснения своей позиции по этому вопросу представители боснийских мусульман так и не дали.

«Основное решение было принято на встрече лидеров (трех основных общин БиГ – ред.) и Фискального совета, где были определены точные элементы этого соглашения в отношении степени погашения процентов и всего остального, – прокомментировал ситуацию сербский член Президиума БиГ Милорад Додик. – Было решено, что средства перераспредялят между энтитетами и округом Брчко, и в рамках Федерации БиГ должна быть создана договоренность, которая будет контролировать распределение между кантонами и федеральной властью.

Эти деньги есть, они работают, и я считаю, что все недоразумения будут устранены в ближайшее время. В любом случае, то, что было согласовано на встрече лидеров, должно соблюдаться, что подтверждается фискальным советом БиГ. Согласно существующему проекту, перераспределение средств будет осуществляться в согласованном объеме, что составляет 50 процентов для Федерции БиГ, 50 процентов для ее кантонов. Это связано с тем, что кантоны несут определенные обязанности по охране здоровья бюджетников. Я не знаю, что изменилось сейчас и почему есть неудачи, я не хочу быть арбитром. Но беспокоит и наносит ущерб БиГ то, что мы сталкиваемся с подобной проблемой уже который раз».

Милорад Додик.

Таким образом, становится очевидно, что административные противоречия между местными и федеральным уровнями власти бошняков-мусульман поставили под угрозу помощь всей стране. И спасти положение способен только лидер боснийских сербов, которого у мусульман принято обвинять во всех грехах, но без которого практически ничего в БиГ не работает.