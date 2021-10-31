Боснийские сербы готовят выход из подчинения надсмотрщикам Запада

31.10.2021 00:04 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик анонсировал, что 15,16 и 17 ноября Народная скупщина Республики Сербской начнется возвращение энтитету отобранных у него Дейтонских полномочий.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пакет законов для этого готов, и нужно чтобы был достигнут межпартийный консенсус, – сказал Додик. – После заседания Народной скупщины правительство Республики Сербской дополнительно отрегулирует правовую систему возврата отнятых у нас полномочий. Внеочередное заседание состоится 15, 16 и 17 ноября».

Лидер боснийских сербов также подтвердил, что Республика Сербская отзовет три соглашения с Федерацией БиГ – об Управлении косвенного налогообложения, общих Вооруженных силах и Высшем судебном и прокурорском совете.

По словам Додика, РС отрегулирует эту сферу с помощью законов, которые будут приняты на предстоящих сессиях парламента, а пока будет действовать на основе решений ведомств республики.

«БиГ должна управлять Конституция, а не иностранцы…. Мы за переговоры, но мы не за то, чтобы зря тратить время на бесплотные переговоры. Наша цель – БиГ в ее конституционных рамках, предусмотренных Дейтонским соглашением», – подчеркнул Додик.

Напомним, что Додик представляет Республику Сербскую, которая после расчленения Югославии входит в состав Боснии и Герцеговины, хотя граничит с Большой Сербией. Запад не позволяет воссоединиться двум частям сербского государства.

Босния и Герцеговина была создана за счет искусственного объединения территорий в результате Дейтонского соглашения – мирного договора, подписанного по инициативе Великобритании и США между участниками гражданской войны в ноябре 1995 года в американском городе Дейтон.