Боснийские сербы начали снимать документальный фильм об истреблении бошняками и хорватами сербского села Ледичи

03.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Фильм под рабочим названием «Дядя, я живой, не убивай меня» станет, по сути, историей одного из немногих выживших в этнической чистке жителей сербского села Ледичи под Сараево.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале года телеканал РТРС приступил к съемкам документального фильма о страданиях сербов в деревне Ледичи на склонах Трескавицы неподалеку от Сараево. Фильм под рабочим названием «Дядя, я жив, не убивай меня …» – это, по сути, история Драгана Васича. В 12-летнем возрасте он был единственным выжившим из группы жителей села, бежавших из деревни перед нападением боевиков исламистской Армии БиГ и хорватского нацбата ХОС.

Несмотря на полученные тяжелые ранения, мальчик видел, кто стрелял в безоружных мирных жителей: женщин, детей. Он чудом выжил и за это можно поблагодарить одного из боевиков Армии БиГ, который сжалившись над ним, доставил в военный госпиталь.

В фильме также представлены свидетельства других выживших жителей села Ледичи, которые покинули деревню и ушли в направлении тогдашних контролируемых сербами районов Сараево. Группе же, в которую входил Драган Васич, не повезло, она шла противоположном направлении, в сторону Калиновика, напоролась на боевиков, и все, кроме него, были убиты. Самой юной жертвой тогда стал Милун Тешанович, которому было всего полтора года, также были убиты дети Даниела Тешанович, Драгомир Тешанович и Сладжана Секулович. Самой пожилой жертвой стала 92-летняя Икония Васич.

Это кровавое преступление против мирных боснийских сербов произошло в июне 1992 года, и по сей день никто не понес наказания за него. Мало того, правосудие БиГ по этому факту даже не возбуждало уголовного дела.

Ожидается, что в ближайшие месяцы фильм покажут по телеканалу РТРС.

На заглавном фото: памятник убитым жителям села Ледичи.