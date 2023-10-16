Боснийские сербы намерены заполучить российский газ и готовы к запасному варианту

еспублика Сербская (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) намерена подписать контракт на поставки российского газа, несмотря на противодействие американцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил премьер-министр РС Радован Вишкович.

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«Дружба между нашими странами развивается не только последние годы, а на протяжении многих веков. Мы благодарны за поставки газа по ценам гораздо более низким, чем на бирже. Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком, на которой также присутствовало руководство «Газпрома». Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу», – сказал Вишкович в интервью «Известиям».

Вопрос о маршруте поставок он называет «более трудным».

«Поставки осложнены, но не в той мере, чтобы это могло воспрепятствовать их реализации. Газ в Венгрию идет через территорию Украины, в Сербию — через Болгарию. Мы ожидаем, что трубопровод из Сербии будет построен, как это было запланировано, и мы будем получать газ по нему. Сараево всё еще его блокирует — скорее всего, из-за давления со стороны американского посольства — и не дает согласия на проведение трубопровода из Сербии в Боснию и Герцеговину. Однако параллельно готовится проект по строительству газопровода, идущего из Хорватии в город Мостар (Босния и Герцеговина). И мы против него ничего не имеем, но мы заявили, что Республика Сербская одобрит строительство этого газопровода, если Сараево разрешит строительство нашего газопровода из Сербии. Решение по этому вопросу мы ожидаем в ближайшие пару месяцев», подчеркнул премьер РС.

По его убеждению, эта позиция поможет договориться с Сараево.

«Но если этого не произойдет, у нас есть запасной вариант, который мы будем реализовывать с «Газпромом». Речь идет о газификации Республики Сербской и строительстве двух газовых электростанций мощностью по 100 МВт. Так как Сербия и Босния и Герцеговина уже соединены между собой газопроводом, который проходит в районе Зворника, будем использовать существующий трубопровод, который мы модернизируем. По этому вопросу мы ожидаем встречу с российскими партнерами в ближайшее время», – резюмировал Вишкович.