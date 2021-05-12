Боснийские сербы отмечают День Войска Республики Сербской

12.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Служением панихиды по погибшим защитникам в казарме «Козара» в Баня-Луке началось празднование 12 мая – Дня Войска Республики Сербской (ВРС) и Третьего пехотного полка БиГ.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В торжествах приняли участие сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, председатель Совета министров БиГ Зоран Тегельтия, премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, директор полиции РС Синиша Кострешевич, ветераны ВРС, представители РС в федеральных органах власти. А также немногочисленные сербские генералы и командиры укомплектованной преимущественно бошняками и немногочисленными коллаборационистами Вооруженных сил БиГ и командир сербского Третьего пехотного полка Милорад Крайсумович.

«Третий пехотный полк, унаследовавший достижения Войска Республики Сербской, является гарантом выживания сербского народа и Республики Сербской в ​​этом районе, – сказал, выступая на праздничной церемонии, Додик. – Сербская армия и сербский народ традиционно свободолюбивы, и всегда выступают на стороне мира, свободы, справедливости и истины… Не только в этот день, но и каждый день мы должны помнить о благородном пути Войска Республики Сербской в ​​прошлой оборонительно-отечественной войне, по которому оно прошло для защиты территории Республики Сербской. И с особым почтением мы должны отдать дань уважения павшим сербским солдатам, которые в основание нашей Республики Сербской навечно положили самое ценное, что у них было – свои жизни и здоровье».

Скупщина сербского народа БиГ на своем заседании в Баня-Луке 12 мая 1992 года приняла решение о формировании Войска Республики Сербской (ВРС). Через армию боснийских сербов прошло 210 тысяч бойцов, 23 тысячи 801- полегли на поле брани, она просуществовала с 12 мая 1992 года по 1 января 2006 года, после чего западные кураторы страны запретили боснийским сербам иметь собственные вооруженные силы.

Военное наследие и самобытность ВРС поддерживаются в Третьем пехотном полку, а также в Шестой пехотной бригаде ВС БиГ, расквартированных в Баня-Луке. Праздник крестной славы ВРС приходится на Видовдан (28 июня – День святого Вита, годовщина Битвы на Косовом поле), а 12 мая отмечается как День армии Республики Сербской и 3-го пехотного полка.

ВРС охраняли территорию Республики Сербской во время войны 90-х и защищали ее жителей, одновременно сражаясь против исламистских бошнякских и хорватских вооруженных образований, регулярной армии Хорватии и НАТО, поскольку авиация альянса несколько раз бомбила сербские позиции.

Чтобы территория РС, вопреки Дейтонским соглашениям и по решению Запада, откровенно играющем на стороне бошнякской элиты Сараево, не оставалось беззащитной, в 2019 году Милорад Додик, несмотря на огромное давление Сараево, Брюсселя и Вашигтона создал жандармерию – внутренние войска, подчиненные МВД Республики Сербской.