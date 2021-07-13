Боснийские сербы помянули жертв реального антисербского геноцида в окрестностях Сребреницы

13.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В Республике Сербской почтили память убитых в 1992 году бошнякскими боевиками в праздник Петра и Павла 69 мирных жителей сербских сел Сасе, Залазье и Биляча.

Об это рассказало РТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По свидетельству очевидцев, нападение на расположенного Залазье было жестоким, мусульмане убили всех, кого могли, местные жители были схвачены и отправлены в тюрьмы в Сребренице.

«Их мучили перед смертью, посадили в тюрьмы, кололи вилами. Два моих брата были убиты, я – ранен», – рассказал Миле Станоевич.

Политический лидер мусульман из Сребреницы Ибран Мустафич также писал об убийстве сербов в Сребренице, особенно судьи Слободана Илича. Он свидетельствовал о зверствах против 22 взятых в плен сербов, которые были доставлены в Сребреницу.

«Слободана Илича, моего дядю, увезли и после его тело нашли на свалке», – рассказал журналистам племянник погибшего.

Градоначальник Сребреницы Младен Груичич заявил, что произошедшее в этот и другие дни – это геноцид, преступление без наказания.

«Жертвы сербов в Сребренице – жертвы второго сорта, и пока это так, истинного примирения правды и справедливости не будет», – отметил, выступая на траурной церемонии Груичич.

В траурных мероприятиях принял участие и глава МВД Сербии Александр Вулин, который подчеркнул, что командир, базировавшихся с Сребренице исламистских боевиков, впоследствии оправданный Гаагским трибуналом Насер Орич – кровожадный убийца.

Ранее общественники посетили массовых расправ над сербами в других населенных пунктах близ Сребреницы – Братунац, Загони, Сасе и Биляча и почтили память 3тысяч 267 гражданских и военнопленных сербов, убитых бошняками в Подринье.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-ых он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Боевики Насера Орича (на коне) позируют на фоне сожженного ими православного храма.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

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Ролик памяти сербских детей, убитых мусульманскими боевиками в окрестностях Сребреницы и Братунаца.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

После чего США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

Созданный же на месте «геноцида» мемориальный комплекс Поточари регулярно делает политические заявления, обостряя и без того сложные межэтнические отношения.