Боснийские сербы потребовали от властей вернуть мигрантов в страны их проживания

10.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В сербском селе Липа Уна-Санского кантона БиГ, куда сараевские власти переселили тысячу мигрантов, прошла встреча представителей сербских организаций, сербских чиновников в местных органах власти и жителей окрестных заведений, обеспокоенных поведением нелегалов.

Об этом сообщило новостное агентство «СРНА», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации телеканала, на встрече возле храма Вознесения Господня в центре села Липа были отмечены многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются жители окрестных с мигрантским лагерем в селе Липа сел, столкнувшиеся с подобным навязанным им соседством с выходцами из стран Северной Африки, Ближнего Востока, Афганистана и Пакистана.

«Мигрантский кризис в Уна-Санском кантоне достиг своего пика, ущерб, который мигранты наносят жителям кантона, огромен, – прокомментировал ситуацию руководитель содружества «Возвращенцы», объединившего сербов, отважившихся вернуться в свои родные места, расположенные в Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ после войны 90-х Неманя Давидович. – Президиум БиГ срочно должен начать переговоры о возвращении мигрантов в страны их проживания. Помимо этой просьбы мы также просим улучшить условия труда сотрудников МВД Уна-Санского кантона».

По словам руководителя Комитета по защите прав сербов в Федерации БиГ Джордже Радановича, когда началось строительство мигрантского лагеря на территории опустевшего сербского села, самих сербов никто не спросил хотят ли они этого.

«Лагерь был построен на земле, которая когда-то принадлежала сербам, но теперь передана другим, – отметил Раданович. – Этот участок земли теперь называется «мечеть», и я думаю, что это совсем не случайно».

Делегат от сербской общины в Палате народов Парламента Федерации БиГ Горан Брочета заявил, что мигранты покидают лагерь в Липе и бродят по деревням, что пугает жителей Уна-Санского кантона.

«Мы никогда не позволим Липе случиться снова. Интересно, что все эти мигранты в Липе являются потенциальными солдатами, которые бродят по сербским деревням», – отметил политик.

Напомним, что администрация мусульмано-хорватского энтитета БиГ разбила мигрантский лагерь на тысячу человек рядом с православным храмом в заброшенном сербском селе Липа. Кроме того, приезжим провели воду, электричество и интернет, чего сами местные сербские репатрианты не могли добиться от властей последние 25 лет. Сами жители села Липа не могут вернуться домой, поскольку власти не подводят к населенному пункту необходимые коммуникации. Сейчас в деревне живет только одна смешанная бошнякско-сербская семья, дом которой не подключен к водо- и электроснабжению. После войны липчане покинули свои дома и, похоже, теперь из-за новых соседей уже никогда не вернутся в них

Липа исторически входила в общину Босанский Петровац с центром в одноименном городе, населенную преимущественно сербами: в 1991 году сербы составляли там 11 тысяч 600 человек населения, в то время как бошняки – 3 тысячи 200. Однако решением американских геостратегов эта территория, согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, отходила к Федерации (мусульмано-хорватской) федерации БиГ, после чего сербы массово бежали из этих земель, а их дома были разграблены и частично разрушены.

В последние годы сербы начинают возвращаться в родные села, но в некоторых местах, например, в вышеупомянутом селе Липа власти чинят им всевозможные препятствия, и по состоянию на 2013 году количество сербов в общине Босански Петровац составляет всего 3 тысячи 900 человек, в то время как бошняков-мусульман – 3 тысячи 100.