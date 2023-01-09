Боснийские сербы празднуют запрещённый День Республики

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В Восточном Сараево, Баня-Луке и других городах Боснии и Герцеговины (БиГ) прошли торжества в честь 31-ой годовщины со дня провозглашения Республики Сербской. Мероприятие состоялись, несмотря на ранее вынесенное решение Конституционного суда Боснии и Герцеговины о несоответствии Основному закону важной для сербов даты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что 9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РСБиГ). После того как Босния и Герцеговина 5 апреля 1992 года объявила независимость от Югославии, Республика Сербская объявила об отделении от Боснии и Герцеговины и о том, что остается в составе Югославии. В регионе вспыхнула гражданская война, в которую вмешались силы НАТО. Они нанесли удар по сербам, приостановив их наступление. В результате в США в 1995 году были подписаны Дейтонские соглашения, по которым Республика Сербская, потеряв часть территорий, на правах участника конфедерации остается в составе БиГ.

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В этом году главный парад с участием 2500 полицейских и других сотрудников МВД Республики Сербской (РС) состоялся в Восточном Сараево. Особый интерес у собравшихся вызвало прохождение колонны антитеррористического подразделения на тактических бронеавтомобилях «Вихор», производящихся в РС.

Парад принимал президент РС Милорад Додик, рядом с ним на трибуне находились член Президиума БиГ от сербского народа Желька Цвиянович, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, посол РФ в БиГ Игорь Калабухов и другие официальные лица. Милорад Додик заявил, что Республика Сербская – это республика мира, она никому не угрожает, но является фактором, который никому не удастся обойти.

Додик поблагодарил всех друзей РС, особенно Сербию и её президента Александра Вучича. Стоит отметить, что накануне Милорад Додик наградил президента РФ Владимира Путина орденом Республики Сербской на цепи за «патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской».

В свою очередь, Александр Вучич в своём поздравлении Милораду Додику отметил, что сила нации измеряется силой ее единства.

«Отмечая одновременно День святого Стефана, мы напоминаем себе, что сила нации измеряется силой ее единства и стойкости в сохранении духовности, языка, письменности, самобытности, исторического и культурного наследия, а её величие – сохранением высших нравственных и человеческих ценностей и идеалов, а также готовностью делиться своим добром с другими. Именно такая Республика Сербская должна оставаться двигателем процветания и основой стабильности, несмотря на все вызовы», – говорится в поздравительном послании Вучича.

Как сообщал «ПолитНавигатор», лидер боснийских сербов Мирослав Додик неоднократно ранее заявлял о намерении добиваться воссоединения с Сербией в случае признания Косово полноправным членом ООН при поддержке Запада.

По словам Додика, Республика Сербская также выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Соответствующее решение принял местный парламент.

«В рядах нашего народа нет поддержки идеи вступления в НАТО. Кроме того, мы не хотим быть частью организации, которая находится в недружественных отношениях с Россией», – подчеркнул лидер республики.