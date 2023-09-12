Боснийские сербы пригрозили бойкотом органов власти БиГ в ответ на уголовное преследование своего лидера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В сербском Восточном Сараево прошла встреча представителей Республики Сербской в Совете министров и ведомствах Боснии и Герцеговины.

Поводом для встречи стало возбуждение Прокуратурой БиГ уголовного дела против президента РС Милорада Додика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По итогам встречи сотрудники государственных учреждений из Республики Сербской выразили полную поддержку власти сербского энтитета. И подтвердили общую позицию по сохранению ее конституционной дееспособности.

«Суд над президентом Республики Сербской Милорадом Додиком все квалифицировали как политический процесс… Причиной всех проблем в БиГ является (Верховный представитель) Кристиан Шмидт, который был избран незаконно… Итог сегодняшней встречи заключается в том, чтобы следовать политике Республики Сербской в государственных учреждения БиГ», – заявил по итогам встречи, сербский заместитель председателя Совмина БиГ Сташа Кошарац.

По словам Кошараца, если провокации Кристиана Шмидта продолжатся, одним из ответов на них будет выход всех представителей Республики Сербской из органов власти Боснии и Герцеговины.

Министр финансов и казначейства БиГ, серб Срджан Амиджич заявил, что представители Республики Сербской в совместных учреждениях не допустят, чтобы положение сербского энтитета было каким-либо образом поставлено под угрозу, и это, конечно, не будет в ущерб бошнякам и хорватам. Он считает, что происходящие события стали посланием Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ о том, что если есть проблема в одной части страны, то она не исчезнет, если другая часть ее проигнорирует.

Напомним, что Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика и директора официального республиканского издания «Службени гласник» Милоша Лукича за невыполнение решений Верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта. Согласно навязанным Западом местным колониальным законам этот «проступок» наказывается лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.

Республика Сербская на официальном уровне не признает нынешнего надсмотрщика Запада за Боснией, немца Кристиана Шмидта, который был назначен ЕС на это пост в обход процедуры утверждения его кандидатуры в Совбезе ООН. И это согласование тот бы не прошел, поскольку против этой фигуры резко выступали Россия и Китай.

Тем не менее, заняв этот пост, Шмидт продолжил сербофобскую политику своих предшественников, выпустив законы передающие имущество и территории РС в ведение Сараево. А также зачистив Конституционный суд БиГ от сербских судей. В ответ РС объявила решения Шмидта не действующими на своей территории.